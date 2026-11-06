🐟 Un pez de cabeza transparente filmado a 600 metros de profundidad

A 600 metros de profundidad, unos investigadores filmaron un pez cuyos ojos son visibles a través de la parte superior de la cabeza.

Su nombre científico es Macropinna microstoma. Tiene una boca pequeña, grandes aletas y, sobre todo, dos ojos verdes protegidos por una cúpula transparente. Contrariamente a lo que podría pensarse, esta cúpula no es un cráneo de cristal: es una membrana flexible que recubre los ojos.

El pez barreleye (Macropinna microstoma) vive en la zona crepuscular del océano, escrutando las aguas en busca de alimento. Tras localizar una posible presa, sus grandes ojos tubulares giran bajo su cabeza transparente para seguirla con la mirada.

Imagen: © 2026 MBARI

Unos científicos del Monterey Bay Aquarium Research Institute, en California, se encontraron con este animal durante una expedición a unos 90 kilómetros de la costa. Su robot submarino regresaba a la superficie cuando una investigadora lo vio en las pantallas. La tripulación se reunió inmediatamente para asistir a esta observación inusual.

Este pez se conoce desde hace mucho tiempo, pero sigue siendo muy difícil de encontrar. En casi 40 años de exploración y unas 7.000 inmersiones de robots, los equipos del MBARI solo lo han observado once veces. En esta ocasión, pudieron seguirlo durante unos veinte minutos y filmarlo por primera vez en resolución 4K.

¿Por qué tiene unos ojos tan extraños? En la zona del océano donde vive, la luz del Sol apenas llega. El pez suele permanecer casi inmóvil y mirar hacia arriba. Así puede distinguir la silueta de pequeñas presas que pasan frente a la tenue luz procedente de la superficie.

Pero sus ojos no están bloqueados en esa posición. Pueden girar hacia delante para seguir a una presa cuando se acerca a ella. La cúpula transparente los protege al mismo tiempo del contacto con los organismos que encuentra mientras busca alimento.

En las imágenes se ven dos pequeños puntos negros sobre la boca. Podrían confundirse con ojos, pero en realidad corresponden a órganos del olfato. Los ojos verdaderos son las dos estructuras verdes que se distinguen detrás de la membrana transparente, un poco más arriba en la cabeza.

El robot también registró imágenes en relieve, que permiten observar al animal desde varios ángulos. Los científicos no lo capturaron. Esperan que estas secuencias les ayuden a comprender mejor su visión y su forma de desplazarse en una oscuridad casi total.

Este encuentro demuestra hasta qué punto las profundidades oceánicas siguen siendo difíciles de explorar. Incluso con miles de horas de vídeo, algunos animales solo se dejan observar en muy raras ocasiones.