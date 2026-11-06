🐟 Un poisson à tête transparente filmé à 600 mètres de profondeur

À 600 mètres de profondeur, des chercheurs ont filmé un poisson dont les yeux sont visibles à travers le sommet de la tête.

Son nom scientifique est Macropinna microstoma. Il possède une petite bouche, de grandes nageoires et surtout deux yeux verts, protégés par un dôme transparent. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce dôme n'est pas un crâne en verre : c'est une membrane souple qui recouvre les yeux.

Le poisson-baril (Macropinna microstoma) vit dans la zone crépusculaire de l'océan, scrutant les eaux à la recherche de nourriture. Après avoir repéré une proie potentielle, ses grands yeux tubulaires pivotent sous sa tête transparente pour la suivre du regard.

Image : © 2026 MBARI

Des scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute, en Californie, ont rencontré cet animal lors d'une expédition à environ 90 kilomètres des côtes. Leur robot sous-marin revenait vers la surface lorsqu'une chercheuse l'a repéré sur les écrans. L'équipage s'est aussitôt rassemblé pour assister à cette observation inhabituelle.

Ce poisson est connu depuis longtemps, mais il reste très difficile à rencontrer. En près de 40 ans d'exploration et environ 7 000 plongées de robots, les équipes du MBARI ne l'ont observé que onze fois. Cette fois, elles ont pu le suivre pendant une vingtaine de minutes et le filmer pour la première fois en résolution 4K.

Pourquoi possède-t-il des yeux aussi étranges ? Dans la zone de l'océan où il vit, la lumière du Soleil arrive à peine. Le poisson reste souvent presque immobile et regarde vers le haut. Il peut ainsi apercevoir la silhouette de petites proies qui passent devant la faible lumière venant de la surface.

Mais ses yeux ne sont pas bloqués dans cette position. Ils peuvent pivoter vers l'avant pour suivre une proie lorsqu'il s'approche d'elle. Le dôme transparent les protège en même temps du contact avec les organismes qu'il rencontre en cherchant sa nourriture.

Sur les images, deux petits points noirs sont visibles au-dessus de la bouche. On pourrait les prendre pour des yeux, mais ils correspondent en réalité à des organes de l'odorat. Les vrais yeux sont les deux structures vertes que l'on distingue derrière la membrane transparente, un peu plus haut dans la tête.

Le robot a également enregistré des images en relief, permettant d'observer l'animal sous plusieurs angles. Les scientifiques ne l'ont pas capturé. Ils espèrent que ces séquences les aideront à mieux comprendre sa vision et sa façon de se déplacer dans une obscurité presque totale.

Cette rencontre montre combien les profondeurs océaniques restent difficiles à explorer. Même avec des milliers d'heures de vidéo, certains animaux ne se laissent observer que très rarement.