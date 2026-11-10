🐕 Warum haben die Hunde von Tschernobyl so unterschiedliche DNA?

In Tschernobyl besitzen zwei Gruppen von Hunden, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt leben, erstaunlich unterschiedliche DNA.

Seit dem Atomunfall von 1986 leben streunende Hunde in der verlassenen Zone rund um das ukrainische Kernkraftwerk. Einige halten sich in der Nähe der Anlagen auf, andere in der Stadt Tschernobyl, etwa 16 km entfernt. Studien hatten bereits gezeigt, dass diese beiden Populationen genetisch unterschiedlich sind. Eine neue Untersuchung versucht nun zu verstehen, warum das so ist, ohne diesen Unterschied automatisch der Radioaktivität zuzuschreiben.

Ein Hund mit braunem und schwarzem Fell sitzt im November 2017 in einem grasbewachsenen Gebiet in Tschernobyl.

Quelle: Jorge Franganillo, CC BY 2.0.

Um dieser Frage nachzugehen, griffen die Forschenden auf genetische Daten zurück, die 2018 und 2019 von 106 Hunden erhoben worden waren. Ihre DNA enthält eine Vielzahl kleiner Variationen, die sie von ihren Eltern geerbt haben. Durch den Vergleich ihrer Häufigkeit in den beiden Gruppen suchte das Team nach einer Erklärung für eine derart deutliche Trennung.

Eine erste Erklärung wäre das Auftreten zahlreicher neuer Mutationen durch die Strahlung gewesen. Frühere Arbeiten hatten jedoch keinen Anstieg der Mutationen festgestellt, der diesen Unterschied erklären könnte. Daher untersuchten die Forschenden zwei weitere Möglichkeiten: den Zufall und die natürliche Selektion.

Der Zufall kann die Häufigkeit bestimmter genetischer Varianten in einer kleinen, isolierten Population verändern. Um dies zu überprüfen, untersuchte das Forschungsteam unter anderem Hunde, die auf den Galápagos-Inseln leben. Trotz ihrer geografischen Isolation ähnelten ihre genetischen Unterschiede nicht denen, die in der Nähe des Kernkraftwerks beobachtet wurden. Der Zufall scheint daher nicht auszureichen, um das Ergebnis zu erklären.

Die Forschenden entdeckten mehr als hundert DNA-Regionen mit Hinweisen auf natürliche Selektion. Dieser Mechanismus kann im Laufe der Generationen Merkmale begünstigen, die bei einigen Tieren bereits vorhanden sind. Wenn sie das Überleben verbessern oder zu mehr Nachkommen führen, können ihre Träger diese Varianten häufiger an ihre Jungen weitergeben.

Mehrere der entdeckten Regionen liegen in der Nähe von Genen, die mit der DNA-Reparatur, der Abwehr von Infektionen und der Funktion der Zellen verbunden sind. Die Forschenden haben genetische Unterschiede festgestellt, ihre konkreten Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere jedoch noch nicht nachgewiesen.

Die Radioaktivität ist in dieser Zone zudem nicht der einzige vorhandene Faktor. Die Umwelt wurde auch durch Schwermetalle und andere chemische Substanzen belastet. Daher wäre es verfrüht, die beobachteten Unterschiede ausschließlich der Strahlung zuzuschreiben. Die genetischen Hinweise stützen die Hypothese einer Selektion, liefern dafür aber keinen direkten Beweis.

Es ist weiterhin möglich, dass einige Hunde bereits Varianten besaßen, die in dieser Umgebung vorteilhaft waren. Im Laufe der Generationen könnten ihre Nachkommen zahlreicher geworden sein.