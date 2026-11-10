🐕 Pourquoi les chiens de Tchernobyl ont-ils un ADN si différent ?

À Tchernobyl, deux groupes de chiens vivant à quelques kilomètres l'un de l'autre possèdent des ADN étonnamment différents.

Depuis l'accident nucléaire de 1986, des chiens errants vivent dans la zone abandonnée autour de la centrale ukrainienne. Certains habitent à proximité des installations, d'autres dans la ville de Tchernobyl, à environ 16 km. Des études avaient déjà montré que ces deux populations étaient génétiquement distinctes. Une nouvelle recherche tente de comprendre pourquoi, sans attribuer automatiquement cette différence à la radioactivité.

Un chien au pelage brun et noir assis dans une zone herbeuse à Tchernobyl, en novembre 2017.

Crédit : Jorge Franganillo, CC BY 2.0.

Pour avancer, les chercheurs ont repris des données génétiques recueillies auprès de 106 chiens en 2018 et 2019. Leur ADN contient une multitude de petites variations, héritées de leurs parents. En comparant leur fréquence d'un groupe à l'autre, l'équipe a recherché ce qui pouvait expliquer une séparation aussi marquée.

Une première explication aurait été l'apparition de nombreuses mutations nouvelles sous l'effet des radiations. Pourtant, des travaux précédents n'avaient pas trouvé de hausse des mutations permettant d'expliquer cet écart. Les chercheurs ont donc examiné deux autres possibilités : le hasard et la sélection naturelle.

Le hasard peut modifier la fréquence de certaines variantes génétiques dans une petite population isolée. Pour le vérifier, l'équipe de recherche a notamment étudié des chiens vivant sur les îles Galápagos. Malgré leur isolement géographique, leurs différences génétiques ne ressemblaient pas à celles observées près de la centrale. Le hasard ne paraît donc pas suffisant pour expliquer le résultat.

Les chercheurs ont repéré plus de cent régions de l'ADN présentant des indices de sélection naturelle. Ce mécanisme peut favoriser, au fil des générations, des caractéristiques déjà présentes chez certains animaux. Si elles permettent de mieux survivre ou de se reproduire davantage, leurs porteurs peuvent transmettre plus souvent ces variantes à leurs petits.

Plusieurs régions repérées se trouvent près de gènes associés à la réparation de l'ADN, aux défenses contre les infections et au fonctionnement des cellules. Les chercheurs ont identifié des différences génétiques, mais pas encore démontré leurs effets concrets sur la santé des animaux.

La radioactivité n'est d'ailleurs pas le seul facteur présent dans cette zone. L'environnement a également été contaminé par des métaux lourds et d'autres substances chimiques. Il serait donc prématuré d'attribuer les différences observées aux seuls rayonnements. Les indices génétiques appuient l'hypothèse d'une sélection, sans en apporter une preuve directe.

Une possibilité reste que certains chiens possédaient déjà des variantes avantageuses dans cet environnement. Au fil des générations, leurs descendants auraient pu devenir plus nombreux.