🦖 Mehrere Fußabdrücke zeigen, wie ein ausgewachsener T. rex ging

Ein ausgewachsener T. rex hinterließ vier Schritte, anhand derer sich heute nachvollziehen lässt, wie er vor 66,5 Millionen Jahren ging.

Die Spur wurde 2025 in der Hell-Creek-Formation in North Dakota, USA, entdeckt. Sie erstreckt sich über etwa 7 m und umfasst zwei Abdrücke des linken und zwei des rechten Fußes. Jeder ist fast 1 m lang. Für die Forschenden entsprechen ihre Größe und Form sehr wahrscheinlich denen eines ausgewachsenen Tyrannosaurus.

Ein Tyrannosaurus rex im Palais de la Découverte, Paris

Diese Zuordnung beruht nicht nur auf der Größe. Die Spuren zeigen drei relativ schmale Zehen, wie sie für einen großen fleischfressenden Dinosaurier typisch sind. Die pflanzenfressenden Dinosaurier, die in derselben Region lebten, konnten ebenfalls große dreizehige Abdrücke hinterlassen, doch diese waren in der Regel breiter. In der Nähe wurden außerdem zahlreiche Knochen von T. rex gefunden.

Das Besondere an dieser Entdeckung ist vor allem die Abfolge der Schritte. Einzelne Abdrücke, die ausgewachsenen T. rex zugeschrieben werden, waren bereits bekannt. Eine Spur ermöglicht jedoch weitere Erkenntnisse: Der Abstand zwischen den Schritten gibt Aufschluss darüber, wie sich das Tier fortbewegte. Es handelt sich um die erste bekannte Abfolge, die Forschende mit solcher Sicherheit einem ausgewachsenen Tier zuordnen können.

Dieser T. rex rannte nicht. Seine Schritte waren etwa 4 m lang, und die Forschenden schätzen seine Geschwindigkeit auf 1,5 bis 2 m/s. Das entspricht etwa 5,4 bis 7,2 km/h – also dem Tempo eines zügig gehenden Menschen. Diese Schätzung bleibt ungenau, da die Abdrücke während ihrer Erhaltung verformt wurden.

Geländefotos und Höhenkarten-Diagramme der Tyrannosaurus-rex-Spur (DMNH Loc. 21732).

Um ihren heutigen Zustand zu verstehen, muss man zu dem Zeitpunkt zurückgehen, als das Tier seine Füße in feuchten Boden setzte. Die Vertiefungen füllten sich anschließend mit Sedimenten. Im Laufe der Zeit verwandelte sich dieses Material in härteres Gestein als das Gestein in seiner Umgebung. Durch Erosion wurden schließlich vier abgerundete Formen freigelegt, in denen die Abdrücke der Schritte erhalten sind.

Die Oberflächen sind heute stark rissig, und die Details der Füße sind größtenteils verschwunden. Deshalb fertigten die Wissenschaftler vor Ort sehr präzise 3D-Aufnahmen an. Diese digitalen Modelle ermöglichen es, die Spur zu vermessen, sie aus der Ferne zu untersuchen und sogar physische Reproduktionen anzufertigen, ohne die Felsblöcke sofort bewegen zu müssen.

Die Spur liefert damit eine Information, die Skelette nicht direkt vermitteln können: einen Moment aus der Fortbewegung eines lebenden Tieres. Sie verrät jedoch nicht, wohin dieser T. rex unterwegs war oder warum. Vier Abdrücke stellen nur wenige Sekunden seines Lebens dar und reichen nicht aus, um seine gesamte Gangart genau zu rekonstruieren.

Ein Teil der Geschichte könnte noch aus dem Boden ans Licht kommen. Drei Abdrücke müssen geborgen und zur Präparation und Untersuchung in das Denver Museum of Nature & Science transportiert werden. Die Forschenden weisen außerdem darauf hin, dass weitere Schritte unter dem Gestein verborgen sein könnten. Ihre Freilegung wäre jedoch wegen der dicken Erdschicht, die sie bedeckt, schwierig.