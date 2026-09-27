🦖 Plusieurs empreintes révèlent comment marchait un T. rex adulte

Un T. rex adulte a laissé derrière lui quatre pas qui permettent aujourd’hui de suivre sa marche, 66,5 millions d’années plus tard.

La piste a été découverte en 2025 dans la formation de Hell Creek, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. Elle s’étend sur environ 7 m et comprend deux empreintes du pied gauche et deux du pied droit. Chacune mesure près de 1 m de long. Pour les chercheurs, leur taille et leur forme correspondent très probablement à celles d’un tyrannosaure adulte.

Un Tyrannosaurus rex au Palais de la Découverte, Paris

Cette attribution ne repose pas seulement sur la taille. Les traces montrent trois doigts assez étroits, caractéristiques d’un grand dinosaure carnivore. Les dinosaures herbivores qui vivaient dans la même région pouvaient aussi laisser de grandes empreintes à trois doigts, mais celles-ci étaient généralement plus larges. De nombreux ossements de T. rex ont également été retrouvés à proximité.

L’intérêt de cette découverte tient surtout à la succession des pas. Des empreintes isolées attribuées à des T. rex adultes étaient déjà connues. Une piste permet d’obtenir autre chose : la distance entre les pas donne accès à la manière dont l’animal se déplaçait. C’est la première séquence connue que les chercheurs peuvent attribuer avec une telle confiance à un adulte.

Ici, le T. rex ne courait pas. Ses foulées atteignaient environ 4 m et les chercheurs estiment sa vitesse entre 1,5 et 2 m/s. Cela correspond à environ 5,4 à 7,2 km/h, soit l’allure d’une personne marchant d’un bon pas. Cette estimation reste approximative, car les empreintes ont été déformées au cours de leur conservation.

Photos de terrain et diagrammes de carte d'altitude de la piste du Tyrannosaurus rex (DMNH Loc. 21732).

Pour comprendre leur état actuel, il faut remonter au moment où l’animal a posé ses pieds dans un sol humide. Les creux se sont ensuite remplis de sédiments. Avec le temps, cette matière s’est transformée en roche plus dure que celle qui l’entourait. L’érosion a finalement dégagé quatre formes arrondies conservant la trace des pas.

Les surfaces sont aujourd’hui très fissurées et les détails des pieds ont en grande partie disparu. Les scientifiques ont donc réalisé des relevés 3D très précis sur le terrain. Ces modèles numériques permettent de mesurer la piste, de l’examiner à distance et même d’en produire des reproductions physiques sans déplacer immédiatement les blocs rocheux.

La piste apporte ainsi une information que les squelettes ne peuvent pas fournir directement : un instant du déplacement d’un animal vivant. Elle ne permet toutefois pas de savoir où allait ce T. rex, ni pourquoi. Quatre empreintes représentent seulement quelques secondes de sa vie et restent insuffisantes pour reconstituer précisément toute sa façon de marcher.

Une partie de l’histoire pourrait encore sortir du sol. Trois empreintes doivent être récupérées et transportées au Denver Museum of Nature & Science pour être préparées et étudiées. Les chercheurs indiquent aussi que d’autres pas pourraient rester enfouis sous la roche, mais leur dégagement serait difficile en raison de l’épaisseur de terrain qui les recouvre.