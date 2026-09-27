🦖 Varias huellas revelan cómo caminaba un T. rex adulto

Un T. rex adulto dejó atrás cuatro huellas que hoy permiten seguir su marcha, 66,5 millones de años después.

La pista fue descubierta en 2025 en la formación de Hell Creek, en Dakota del Norte, Estados Unidos. Se extiende unos 7 m e incluye dos huellas del pie izquierdo y dos del derecho. Cada una mide cerca de 1 m de largo. Para los investigadores, su tamaño y forma corresponden muy probablemente a las de un tiranosaurio adulto.

Un Tyrannosaurus rex en el Palacio de la Découverte, París

Esta atribución no se basa únicamente en el tamaño. Las huellas muestran tres dedos bastante estrechos, característicos de un gran dinosaurio carnívoro. Los dinosaurios herbívoros que vivían en la misma región también podían dejar grandes huellas de tres dedos, pero estas generalmente eran más anchas. Además, se han encontrado numerosos huesos de T. rex en las proximidades.

El interés de este descubrimiento reside sobre todo en la sucesión de las huellas. Ya se conocían huellas aisladas atribuidas a T. rex adultos. Una pista permite obtener algo más: la distancia entre las huellas proporciona información sobre la manera en que se desplazaba el animal. Es la primera secuencia conocida que los investigadores pueden atribuir con tanta confianza a un adulto.

Aquí, el T. rex no corría. Sus zancadas alcanzaban unos 4 m y los investigadores estiman su velocidad entre 1,5 y 2 m/s. Esto corresponde aproximadamente a entre 5,4 y 7,2 km/h, es decir, al ritmo de una persona que camina a paso ligero. Esta estimación sigue siendo aproximada, ya que las huellas se deformaron durante su conservación.

Fotografías de campo y diagramas de mapas de altitud de la pista del Tyrannosaurus rex (DMNH Loc. 21732).

Para comprender su estado actual, hay que remontarse al momento en que el animal apoyó las patas sobre un suelo húmedo. Las depresiones se llenaron después de sedimentos. Con el tiempo, este material se transformó en una roca más dura que la que lo rodeaba. Finalmente, la erosión dejó al descubierto cuatro formas redondeadas que conservan la huella de los pasos.

Hoy las superficies están muy agrietadas y los detalles de las patas han desaparecido en gran parte. Por eso, los científicos realizaron levantamientos tridimensionales muy precisos sobre el terreno. Estos modelos digitales permiten medir la pista, examinarla a distancia e incluso producir reproducciones físicas sin trasladar inmediatamente los bloques de roca.

La pista aporta así una información que los esqueletos no pueden proporcionar directamente: un instante del desplazamiento de un animal vivo. Sin embargo, no permite saber adónde iba este T. rex ni por qué. Cuatro huellas representan apenas unos segundos de su vida y siguen siendo insuficientes para reconstruir con precisión toda su forma de caminar.

Parte de la historia aún podría salir del suelo. Tres huellas deben recuperarse y transportarse al Denver Museum of Nature & Science para ser preparadas y estudiadas. Los investigadores también señalan que podría haber más pasos enterrados bajo la roca, pero descubrirlos sería difícil debido al espesor del terreno que los cubre.