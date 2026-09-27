🦖 Várias pegadas revelam como caminhava um T. rex adulto

Um T. rex adulto deixou para trás quatro passos que permitem hoje acompanhar sua caminhada, 66,5 milhões de anos depois.

A pista foi descoberta em 2025 na Formação Hell Creek, em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Ela se estende por cerca de 7 m e inclui duas pegadas do pé esquerdo e duas do pé direito. Cada uma mede quase 1 m de comprimento. Para os pesquisadores, seu tamanho e sua forma correspondem muito provavelmente aos de um tiranossauro adulto.

Um Tyrannosaurus rex no Palais de la Découverte, Paris

Essa atribuição não se baseia apenas no tamanho. As marcas mostram três dedos relativamente estreitos, característicos de um grande dinossauro carnívoro. Os dinossauros herbívoros que viviam na mesma região também podiam deixar grandes pegadas com três dedos, mas elas geralmente eram mais largas. Muitos ossos de T. rex também foram encontrados nas proximidades.

O interesse dessa descoberta está sobretudo na sucessão dos passos. Pegadas isoladas atribuídas a T. rex adultos já eram conhecidas. Uma pista permite obter algo diferente: a distância entre os passos dá acesso à maneira como o animal se deslocava. Esta é a primeira sequência conhecida que os pesquisadores podem atribuir com tanta confiança a um adulto.

Aqui, o T. rex não estava correndo. Suas passadas chegavam a cerca de 4 m, e os pesquisadores estimam sua velocidade entre 1,5 e 2 m/s. Isso corresponde a aproximadamente 5,4 a 7,2 km/h, o ritmo de uma pessoa caminhando em passo acelerado. Essa estimativa continua aproximada, pois as pegadas foram deformadas durante sua conservação.

Fotos de campo e diagramas do mapa de altitude da pista do Tyrannosaurus rex (DMNH Loc. 21732).

Para entender seu estado atual, é preciso voltar ao momento em que o animal colocou os pés em um solo úmido. As depressões foram então preenchidas por sedimentos. Com o tempo, esse material se transformou em uma rocha mais dura do que a que o rodeava. A erosão finalmente revelou quatro formas arredondadas que preservavam as marcas dos passos.

As superfícies hoje estão muito fissuradas, e os detalhes dos pés em grande parte desapareceram. Por isso, os cientistas realizaram levantamentos 3D muito precisos no campo. Esses modelos digitais permitem medir a pista, examiná-la à distância e até produzir reproduções físicas sem remover imediatamente os blocos rochosos.

A pista fornece, assim, uma informação que os esqueletos não podem oferecer diretamente: um instante do deslocamento de um animal vivo. Ela, contudo, não permite saber para onde esse T. rex ia, nem por quê. Quatro pegadas representam apenas alguns segundos de sua vida e continuam sendo insuficientes para reconstituir com precisão toda a sua maneira de caminhar.

Parte da história ainda pode sair do solo. Três pegadas devem ser recuperadas e transportadas para o Denver Museum of Nature & Science, onde serão preparadas e estudadas. Os pesquisadores também indicam que outros passos podem continuar enterrados sob a rocha, mas sua remoção seria difícil devido à espessura do terreno que os recobre.