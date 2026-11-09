☄️ Was, wenn Kometen nicht die Zutaten des Lebens auf die Erde gebracht hätten?

Was, wenn Kometen eine viel geringere Rolle bei der Entstehung des Lebens auf der Erde gespielt hätten als bisher angenommen?

Seit Langem gehen Wissenschaftler davon aus, dass diese Blöcke aus Eis und Staub Moleküle auf unseren Planeten gebracht haben könnten, die für die Entstehung des Lebens notwendig waren. Tatsächlich weiß man, dass Kometen verschiedene kohlenstoffreiche Stoffe enthalten. Doch diese Moleküle müssen ihre Ankunft auf der Erde erst einmal überstehen.

Komet C2022 E3 (ZTF) - Alessandro Bianconi - CC BY-SA 2.0

Genau diesen Punkt hat ein Team der Universität Cambridge untersucht. Die Forscher konzentrierten sich insbesondere auf Blausäure. Trotz ihres beunruhigenden Namens kann dieses Molekül an chemischen Reaktionen beteiligt sein, durch die bestimmte Bestandteile entstehen, die in lebender Materie vorkommen. Es handelt sich nicht um Leben, sondern um einen möglichen Ausgangsstoff für seine Entstehung.

Das Problem liegt in der Wucht der Einschläge. Wenn ein Komet die Atmosphäre durchquert und mit sehr hoher Geschwindigkeit auf den Boden prallt, ist er enormer Hitze und gewaltigem Druck ausgesetzt. Ein großer Teil der von ihm transportierten Moleküle kann zerstört werden. Und selbst diejenigen, die überleben, könnten anschließend im Wasser zu stark verdünnt sein, um wirksam an chemischen Reaktionen teilzunehmen.

Um die Bedeutung dieser Hindernisse zu messen, führte das Team 100.000 Computersimulationen der Geschichte der frühen Erde durch. Dabei variierte es die Bedingungen der Kollisionen: Größe und Geschwindigkeit der Kometen, Eintrittswinkel sowie das Vorhandensein von Wasser oder Landflächen.

Das Ergebnis ist überraschend. In 54 % dieser Simulationen gelang es keinem Kometen, Blausäure in einer für die untersuchten Reaktionen ausreichenden Konzentration auf den Boden zu bringen. Selbst wenn ein Einschlag erfolgreich ist, kann die Flüssigkeit, die anschließend in den Krater gelangt, die Moleküle schnell verdünnen. Dann bliebe nur wenig Zeit, damit die Reaktionen stattfinden können.

Auch wenn sich die Ergebnisse vor allem auf ein bestimmtes Molekül beziehen und auf Modellen beruhen, machen sie die Vorstellung weniger wahrscheinlich, dass Kometen allein einen großen Teil der für die Entstehung des Lebens erforderlichen Zutaten geliefert haben.

Andere Möglichkeiten bleiben bestehen. Diese Moleküle könnten sich dank chemischer Reaktionen in der Atmosphäre oder an der Erdoberfläche direkt auf der Erde gebildet haben. Auch Asteroiden, die unseren Planeten ebenfalls trafen, könnten zu diesen Einträgen beigetragen haben. Die Forscher weisen außerdem darauf hin, dass der Mars günstigere Bedingungen für bestimmte Lieferungen durch Kometen geboten haben könnte.

Die Frage nach dem Ursprung des Lebens ist daher noch lange nicht geklärt. Die Studie zeigt vor allem, dass es nicht genügt, Moleküle aus dem All heranzuschaffen. Sie müssen auch unversehrt, am richtigen Ort und in ausreichender Menge ankommen.