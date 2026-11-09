☄️ ¿Y si los cometas no hubieran traído los ingredientes de la vida a la Tierra?

¿Y si los cometas hubieran desempeñado un papel mucho más limitado de lo que se pensaba en la aparición de la vida en la Tierra?

Desde hace mucho tiempo, algunos científicos creen que estos bloques de hielo y polvo pudieron traer a nuestro planeta moléculas necesarias para la aparición de la vida. En efecto, se sabe que los cometas contienen diversas sustancias ricas en carbono. Pero aún es necesario que esas moléculas sobrevivan a su llegada a la Tierra.

Cometa C2022 E3 (ZTF) - Alessandro Bianconi - CC BY-SA 2.0

Este es el aspecto estudiado por un equipo de la Universidad de Cambridge. Los investigadores se interesaron especialmente por el cianuro de hidrógeno. A pesar de su nombre inquietante, esta molécula puede participar en reacciones químicas capaces de producir ciertos elementos que forman parte de los seres vivos. No se trata de vida, sino de una posible materia prima para su formación.

El problema reside en la violencia de los impactos. Cuando un cometa atraviesa la atmósfera y choca contra el suelo a muy gran velocidad, experimenta un calor y unas presiones enormes. Una gran parte de las moléculas que transporta puede destruirse. E incluso las que sobreviven corren el riesgo de quedar demasiado diluidas en el agua para participar eficazmente en reacciones químicas.

Para medir la importancia de estos obstáculos, el equipo realizó 100 000 simulaciones informáticas de la historia de la Tierra primitiva. Hizo variar las condiciones de las colisiones: tamaño y velocidad de los cometas, ángulo de llegada, presencia de agua o de tierras emergidas.

El resultado es sorprendente. En el 54 % de estas simulaciones, ningún cometa logra aportar al suelo cianuro de hidrógeno en una concentración considerada suficiente para las reacciones estudiadas. Incluso cuando un impacto tiene éxito, el líquido que llega después al cráter puede diluir rápidamente las moléculas. En ese caso, quedaría poco tiempo para que se produjeran las reacciones.

Aunque los resultados se refieren principalmente a una molécula concreta y se basan en modelos, hacen menos probable la idea de que los cometas hayan proporcionado por sí solos una gran parte de los ingredientes necesarios para la aparición de la vida.

Siguen siendo posibles otras hipótesis. Estas moléculas pudieron formarse directamente en la Tierra, gracias a reacciones químicas en la atmósfera o en su superficie. Los asteroides, que también golpeaban nuestro planeta, pudieron contribuir asimismo a estos aportes. Los investigadores señalan además que Marte podría haber ofrecido condiciones más favorables para ciertas aportaciones cometarias.

La cuestión del origen de la vida está, por tanto, lejos de estar resuelta. Este estudio muestra sobre todo que traer moléculas desde el espacio no es suficiente. También es necesario que lleguen intactas, al lugar adecuado y en cantidad suficiente.