☄️ Et si les comètes n'avaient pas apporté les ingrédients de la vie sur Terre ?

Et si les comètes avaient joué un rôle bien plus limité qu'on ne le pensait dans l'apparition de la vie sur Terre ?

Depuis longtemps, des scientifiques pensent que ces blocs de glace et de poussière ont pu apporter sur notre planète des molécules nécessaires à l'apparition de la vie. On sait en effet que les comètes contiennent diverses substances riches en carbone. Mais encore faut-il que ces molécules survivent à leur arrivée sur Terre.

Comète C2022 E3 (ZTF) - Alessandro Bianconi - CC BY-SA 2.0

C'est le point étudié par une équipe de l'Université de Cambridge. Les chercheurs se sont intéressés en particulier au cyanure d'hydrogène. Malgré son nom inquiétant, cette molécule peut participer à des réactions chimiques capables de produire certains éléments qui entrent dans la composition du vivant. Il ne s'agit pas de vie, mais d'une matière première possible pour sa formation.

Le problème vient de la violence des impacts. Lorsqu'une comète traverse l'atmosphère et percute le sol à très grande vitesse, elle subit une chaleur et des pressions énormes. Une grande partie des molécules qu'elle transporte peut être détruite. Et même celles qui survivent risquent ensuite d'être trop diluées dans l'eau pour participer efficacement à des réactions chimiques.

Pour mesurer l'importance de ces obstacles, l'équipe a réalisé 100 000 simulations informatiques de l'histoire de la Terre primitive. Elle a fait varier les conditions des collisions : taille et vitesse des comètes, angle d'arrivée, présence d'eau ou de terres émergées.

Le résultat est surprenant. Dans 54 % de ces simulations, aucune comète ne parvient à apporter au sol du cyanure d'hydrogène dans une concentration jugée suffisante pour les réactions étudiées. Même lorsqu'un impact réussit, le liquide qui arrive ensuite dans le cratère peut rapidement diluer les molécules. Il ne resterait alors que peu de temps pour que les réactions se produisent.

Même si les résultats concernent surtout une molécule particulière et reposent sur des modèles, ils rendent moins probable l'idée que les comètes aient fourni, à elles seules, une grande partie des ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie.

D'autres pistes restent possibles. Ces molécules ont pu se former directement sur Terre, grâce à des réactions chimiques dans l'atmosphère ou à sa surface. Les astéroïdes, qui frappaient aussi notre planète, ont également pu contribuer à ces apports. Les chercheurs soulignent par ailleurs que Mars aurait pu offrir des conditions plus favorables à certaines livraisons par des comètes.

La question de l'origine de la vie est donc loin d'être réglée. Cette étude montre surtout qu'apporter des molécules depuis l'espace ne suffit pas. Encore faut-il qu'elles arrivent intactes, au bon endroit et en quantité suffisante.