☄️ E se os cometas não tivessem trazido os ingredientes da vida para a Terra?

E se os cometas tivessem desempenhado um papel muito mais limitado do que se pensava no surgimento da vida na Terra?

Há muito tempo, cientistas acreditam que esses blocos de gelo e poeira podem ter trazido para o nosso planeta moléculas necessárias ao surgimento da vida. De fato, sabemos que os cometas contêm diversas substâncias ricas em carbono. Mas é preciso que essas moléculas sobrevivam à chegada à Terra.

Cometa C2022 E3 (ZTF) - Alessandro Bianconi - CC BY-SA 2.0

Esse é o ponto estudado por uma equipe da Universidade de Cambridge. Os pesquisadores se concentraram especialmente no cianeto de hidrogênio. Apesar do nome assustador, essa molécula pode participar de reações químicas capazes de produzir certos elementos que entram na composição dos seres vivos. Não se trata de vida, mas de uma possível matéria-prima para sua formação.

O problema está na violência dos impactos. Quando um cometa atravessa a atmosfera e atinge o solo em altíssima velocidade, ele sofre calor e pressões enormes. Grande parte das moléculas que transporta pode ser destruída. E mesmo as que sobrevivem correm o risco de ficar diluídas demais na água para participar efetivamente de reações químicas.

Para medir a importância desses obstáculos, a equipe realizou 100 mil simulações computacionais da história da Terra primitiva. Os pesquisadores variaram as condições das colisões: tamanho e velocidade dos cometas, ângulo de entrada, presença de água ou de terras emersas.

O resultado é surpreendente. Em 54% dessas simulações, nenhum cometa consegue levar ao solo cianeto de hidrogênio em uma concentração considerada suficiente para as reações estudadas. Mesmo quando um impacto é bem-sucedido, o líquido que chega em seguida à cratera pode diluir rapidamente as moléculas. Restaria então pouco tempo para que as reações ocorressem.

Embora os resultados se concentrem sobretudo em uma molécula específica e se baseiem em modelos, eles tornam menos provável a ideia de que os cometas tenham fornecido, sozinhos, grande parte dos ingredientes necessários ao surgimento da vida.

Outras possibilidades continuam em aberto. Essas moléculas podem ter se formado diretamente na Terra, graças a reações químicas na atmosfera ou em sua superfície. Os asteroides, que também atingiam o nosso planeta, podem igualmente ter contribuído para esses aportes. Os pesquisadores destacam ainda que Marte poderia ter oferecido condições mais favoráveis para certas entregas feitas por cometas.

A questão da origem da vida está, portanto, longe de ser resolvida. Esse estudo mostra sobretudo que trazer moléculas do espaço não é suficiente. É preciso também que elas cheguem intactas, ao lugar certo e em quantidade suficiente.