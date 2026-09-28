🌕 Die Venus könnte ihren eigenen Mond zerstört und verschlungen haben

Die Venus war vielleicht nicht immer allein: Ihr eigener Mond könnte schließlich zerrissen und dann vom Planeten absorbiert worden sein.

Die Erde und die Venus haben eine ähnliche Größe und Masse, doch ein Unterschied fällt sofort ins Auge. Unser Planet besitzt einen großen Mond, während die Venus keinen hat. Außerdem dreht sich die Venus extrem langsam um sich selbst, sodass ihr Tag länger als ein Jahr dauert.

Forschende haben eine einfache Idee untersucht, die diese Beobachtungen erklären könnte: Ein Mond könnte sich um die Venus gebildet haben und anschließend verschwunden sein.

Künstlerische Darstellung der Venus mit ihrer dichten, von der Sonne beleuchteten Wolkenschicht.

Bildnachweis: ESO/M. Kornmesser & NASA/JPL/Caltech

Um dieses Szenario zu verstehen, muss man die Gezeiten anders betrachten als nur als Bewegung der Ozeane. Die Schwerkraft eines Mondes verformt seinen Planeten geringfügig, und diese Verformung tauscht Energie mit seiner Umlaufbahn aus. Auf der Erde entfernt sich der Mond durch diesen Austausch langsam. Das Ergebnis hängt jedoch stark von der Rotationsgeschwindigkeit des Planeten ab.

Das Team simulierte Monde mit unterschiedlichen Massen um eine junge Venus, die sich unterschiedlich schnell drehte. In vielen Fällen beginnt sich der Mond zunächst zu entfernen. Danach verlangsamt sich die Rotation der Venus und die Situation verändert sich. Eine bestimmte Grenze verschiebt sich dann nach außen, bis sie die Umlaufbahn des Satelliten einholt.

Von diesem Moment an kann sich die Bewegung umkehren. Der Mond gewinnt nicht länger an Höhe, sondern beginnt, auf die Venus zurückzustürzen. Je näher er kommt, desto stärker unterscheiden sich die Kräfte, die zwischen seiner nahen und seiner fernen Seite wirken. Schließlich kann er auseinandergerissen werden, bevor seine Überreste auf den Planeten zurückfallen.

Das Ergebnis hängt stark von den Ausgangsbedingungen ab. Bei einem anfänglichen Venustag von weniger als etwa 12 Stunden kann ein Mond mit einer Masse ähnlich der unseres Mondes manchmal mehrere Milliarden Jahre überleben. Bei mehr als etwa 15 Stunden führen einige Modelle dagegen zu seiner Zerstörung. Ein sehr massereicher Mond kann die Verlangsamung der Venus ebenfalls beschleunigen und seinen eigenen Absturz auslösen.

Diese Möglichkeit ist interessant, weil große Einschläge, die während der frühen Phase des Sonnensystems häufig waren, Satelliten um Gesteinsplaneten hervorbringen können.

Direkte Spuren wären nach mehreren Milliarden Jahren nur schwer zu finden. Eine massive Zerstörung könnte jedoch die Zusammensetzung der Oberfläche oder der Atmosphäre verändert haben. Künftige Messungen der Venus könnten daher einige indirekte Auswirkungen dieses Szenarios überprüfen. Astronominnen und Astronomen könnten außerdem untersuchen, ob langsam rotierende Planeten um andere Sterne seltener große Monde besitzen.