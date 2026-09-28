🌕 Vénus aurait pu détruire puis avaler sa propre lune

Vénus n’a peut-être pas toujours été seule : sa propre lune aurait pu finir déchirée puis absorbée par la planète.

La Terre et Vénus ont des tailles et des masses proches, mais une différence saute aux yeux. Notre planète possède une grande lune, alors que Vénus n’en a aucune. Et Vénus tourne extrêmement lentement sur elle-même, sa journée durant plus d'une année.

Des chercheurs ont testé une idée simple pouvant expliquer ces constatations : une lune aurait pu se former autour de Vénus, puis disparaître.

Vue d’artiste de Vénus montrant son épaisse couche nuageuse éclairée par le Soleil.

Crédit : ESO/M. Kornmesser & NASA/JPL/Caltech

Pour comprendre ce scénario, il faut regarder les marées autrement que comme un mouvement des océans. La gravité d’une lune déforme légèrement sa planète, et cette déformation échange de l’énergie avec son orbite. Sur Terre, cet échange éloigne lentement la Lune. Mais le résultat dépend fortement de la vitesse de rotation de la planète.

L’équipe a simulé des lunes de masses variées autour d’une jeune Vénus tournant plus ou moins vite. Dans de nombreux cas, la lune commence par s’éloigner. Ensuite, la rotation de Vénus ralentit et la situation change. Une limite particulière se déplace alors vers l’extérieur, jusqu’à rattraper l’orbite du satellite.

À partir de ce moment, le mouvement peut s’inverser. La lune cesse de gagner de l’altitude et commence à retomber vers Vénus. Plus elle se rapproche, plus les forces exercées entre sa face proche et sa face éloignée deviennent différentes. Elle peut finalement être disloquée avant que ses débris ne retombent sur la planète.

Le résultat dépend beaucoup des conditions de départ. Avec une journée vénusienne initiale inférieure à environ 12 heures, une lune proche de la masse de la nôtre peut parfois survivre plusieurs milliards d’années. Au-delà d’environ 15 heures, certains modèles conduisent au contraire à sa destruction. Une lune très massive peut aussi accélérer le ralentissement de Vénus et précipiter sa propre chute.

Cette piste est intéressante car les grands impacts, fréquents durant la jeunesse du Système solaire, peuvent produire des satellites autour des planètes rocheuses.

Des traces directes seraient difficiles à retrouver après plusieurs milliards d’années. En revanche, une destruction massive aurait pu modifier la composition de la surface ou de l’atmosphère. Les futures mesures de Vénus pourront donc tester certains effets indirects de ce scénario, et les astronomes pourront aussi rechercher si les planètes tournant lentement autour d’autres étoiles possèdent plus rarement de grandes lunes.