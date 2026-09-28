🌕 Vênus poderia ter destruído e depois engolido sua própria lua

Vênus talvez nem sempre tenha estado sozinha: sua própria lua pode ter acabado sendo despedaçada e depois absorvida pelo planeta.

A Terra e Vênus têm tamanhos e massas semelhantes, mas uma diferença salta aos olhos. Nosso planeta possui uma grande lua, enquanto Vênus não tem nenhuma. Além disso, Vênus gira extremamente devagar em torno de si mesma, e seu dia dura mais de um ano.

Pesquisadores testaram uma ideia simples que poderia explicar essas constatações: uma lua pode ter se formado ao redor de Vênus e depois desaparecido.

Visão artística de Vênus mostrando sua espessa camada de nuvens iluminada pelo Sol.

Crédito: ESO/M. Kornmesser & NASA/JPL/Caltech

Para entender esse cenário, é preciso encarar as marés de outra maneira que não apenas como um movimento dos oceanos. A gravidade de uma lua deforma ligeiramente seu planeta, e essa deformação troca energia com sua órbita. Na Terra, essa troca afasta lentamente a Lua. Mas o resultado depende muito da velocidade de rotação do planeta.

A equipe simulou luas de massas variadas ao redor de uma Vênus jovem que girava mais ou menos rápido. Em muitos casos, a lua começa a se afastar. Depois, a rotação de Vênus diminui e a situação muda. Um limite específico então se desloca para fora, até alcançar a órbita do satélite.

A partir desse momento, o movimento pode se inverter. A lua deixa de ganhar altitude e começa a cair de volta em direção a Vênus. Quanto mais se aproxima, mais diferentes se tornam as forças exercidas entre sua face próxima e sua face distante. Ela pode finalmente ser despedaçada antes que seus fragmentos voltem a cair sobre o planeta.

O resultado depende muito das condições iniciais. Com um dia venusiano inicial inferior a cerca de 12 horas, uma lua com massa próxima à da nossa pode às vezes sobreviver por vários bilhões de anos. Acima de cerca de 15 horas, alguns modelos levam, ao contrário, à sua destruição. Uma lua muito massiva também pode acelerar a redução da velocidade de rotação de Vênus e precipitar sua própria queda.

Essa hipótese é interessante porque grandes impactos, frequentes durante a juventude do Sistema Solar, podem produzir satélites ao redor de planetas rochosos.

Seria difícil encontrar vestígios diretos depois de vários bilhões de anos. Em contrapartida, uma destruição em grande escala poderia ter alterado a composição da superfície ou da atmosfera. Futuras medições de Vênus poderão, portanto, testar alguns efeitos indiretos desse cenário, e os astrônomos também poderão investigar se planetas que giram lentamente ao redor de outras estrelas possuem grandes luas com menor frequência.