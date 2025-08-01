Test station électrique VTOMAN FlashSpeed 1500: une surprise à prix réduit

1 - Introduction

Si après lecture de ce test cette station vous intéresse, sachez que nous avons pu obtenir un code promo permettant de réduire son prix sous les 500€ ! Et depuis le site officiel de la marque: il faudra entrer le code DOMOBLOGPD1500 sur cette page.







Caractéristiques principales

- Type : Station d'énergie portable (générateur électrique nomade)

- Capacité batterie : 1548 Wh (LiFePO4, >3100 cycles de vie) – extensible à 3096 Wh avec batterie additionnelle

- Puissance sortie AC : 1500 W en continu (3000 W en pic, onde

- Ports de sortie : 3 prises AC 230 V, 2 ports USB-C Power Delivery 100 W, 4 ports USB-A (dont 1 QuickCharge 18 W), 2 sorties DC5521 12 V (10 A), 1 prise allume-cigare 12 V (10 A, 120 W)

- Entrées de charge : AC jusqu'à 1500 W (charge 0–100% ~1h), port voiture 12/24 V (jusqu'à 200 W), entrée solaire Anderson jusqu'à 400 W (panneaux non fournis)

- Fonctions supplémentaires : Mode onduleur UPS (bascule <20 ms en cas de coupure), éclairage LED intégré (barre arrière blanche à 3 intensités + modes flash/SOS), conception empilable (ajout de batterie empilable), système de gestion SuperSafe™ LiFeBMS (10 fonctions de protection)

2 - Déballage et présentation

Note: Le code DOMOBLOGPD1500 offre une remise sur la VTOMAN FlashSpeed 1500, à utiliser sur le site officiel de la marque.

À la réception de la VTOMAN FlashSpeed 1500, on découvre un colis lourd pour sa taille relativement compacte. L'emballage est noir, le produit clairement représenté ainsi que ses principales fonctionnalités.







Equipements et construction

Le contenu de la boîte est sans surprise : la station elle-même, un câble d'alimentation secteur, un câble de charge sur prise allume-cigare, ainsi que deux cordons USB (USB-A vers USB-C et USB-C vers USB-C) pour recharger divers appareils.





Une notice d'utilisation est fournie avec une section en français, et des autocollants. Aucun panneau solaire n'accompagne la station – et donc aucun adaptateur MC4 n'est inclus – il faudra se le procurer séparément si l'on souhaite exploiter la recharge solaire, mais ce câble est généralement déjà fourni avec le panneau solaire.





Dès le premier coup d'œil, la FlashSpeed 1500 affiche un design robuste et pragmatique. Le boîtier rectangulaire en plastique gris sombre et accents jaunes rappelle la forme d'une grosse batterie de voiture, avec des poignées intégrées de chaque côté pour faciliter le transport à deux mains.







La construction inspire confiance : les plastiques sont épais, les grilles de ventilation et les connecteurs bien fixés, et l'ensemble dégage une impression de solidité bienvenue pour un appareil destiné à être déplacé régulièrement. Avec près de 19 kg sur la balance, ce n'est pas un poids plume norme







À noter que le dessus plat de l'appareil dissimule un compartiment de rangement, permettant d'y loger les câbles de charge et autres accessoires afin de les avoir sous la main en déplacement. Petit bémol, avec un petit centimètre longueur



Côté design fonctionnel, VTOMAN a prévu une extension modulaire : il est possible de venir empiler une batterie additionnelle (vendue séparément) qui double la capacité énergétique, passant de 1548 Wh à 3096 Wh. Cette approche empilable présente l'avantage de préserver un format compact tout en offrant la flexibilité d'augmenter l'autonomie si besoin, sans multiplier les appareils au sol.



La FlashSpeed 1500 reste relativement compacte pour une station de 1,5 kWh et se logera aisément dans le coffre d'une voiture ou un coin de camping-car.



Écran, éclairage et connectique en façade

Le panneau de commande frontal de la FlashSpeed 1500 est particulièrement complet. On y trouve en son centre un écran pourcentage temps





Juste en dessous, trois prises AC 230 V occupent le milieu, suffisamment espacées pour brancher plusieurs adaptateurs secteur côte à côte. À gauche, la section DC regroupe la sortie allume-cigare 12 V ainsi que deux prises cylindriques DC 5521 – pratiques pour alimenter du petit matériel 12 V (glacières, routeurs, lampes...). A coté, les ports USB, avec pas moins de 4 ports USB-A (dont un supportant la charge rapide QC3.0 18 W) et 2 ports USB-C haute puissance fournissant chacun jusqu'à 100 W en Power Delivery.





Cette dotation en fait un véritable hub capable de charger simultanément ordinateurs portables, smartphones, tablettes et autres accessoires. Chaque groupe de sorties (DC, USB, AC) possède son bouton d'activation en jaune, permettant de n'alimenter que les sections nécessaires afin de préserver l'autonomie.









Sur la partie supérieure à gauche de l'affichage se trouvent les entrées de charge, dissimulées proprement derrière un volet en caoutchouc. On y trouve le port d'alimentation AC (pour brancher le câble secteur standard), un port DC d'entrée pour brancher le câble allume-cigare (recharge via une voiture ou un adaptateur 12 V/24 V), et enfin un port Anderson standard servant à la recharge solaire jusqu'à 400 W. Cette disposition à l'avant permet d'accéder facilement à toutes les connectiques sans avoir à bouger la station, que ce soit en charge comme en décharge.



A droite de l'affichage se trouvent, aussi dissimulées derrière des caches en caoutchouc, les prises pour l'extension de batterie.





À l'arrière de l'appareil, VTOMAN a intégré une large bande LED faisant office de lampe d'appoint. Celle-ci propose trois niveaux de luminosité en éclairage constant, ainsi que des modes clignotant et SOS, pour dépanner dans l'obscurité ou signaler sa présence. Un bouton dédié permet de l'allumer et de changer de mode.



3 - Test en charge, décharge et onduleur UPS

Note: Le code DOMOBLOGPD1500 offre une remise sur la VTOMAN FlashSpeed 1500, à utiliser sur le site officiel de la marque.

Comme toujours, chez Techno-Science.net nous aimons pousser la technique dans ses retranchements. Au-delà de vérifier que les ports USB peuvent recharger un smartphone ou que la lampe éclaire (évidemment que oui), nous nous concentrons sur les performances énergétiques globales réelles de la station.



Nous avons donc évalué la VTOMAN FlashSpeed 1500 aussi bien en charge complète rapide qu'en décharge tout aussi complète sur une puissance importante (1000W), en mesurant précisément les quantités d'énergie entrantes et sortantes à l'aide d'un outil indépendant. L'objectif : vérifier si la capacité annoncée est au rendez-vous et observer le rendement global du cycle de la batterie.



Test en charge : le plein en 1 heure... comme promis

La promesse mise en avant par VTOMAN est une recharge ultra-rapide en environ 60 minutes. Pour vérifier cela, nous avons entièrement vidé la batterie puis branché la station sur le secteur (prise 230 V classique).





Aussitôt, la VTOMAN FlashSpeed 1500 a commencé à tirer une puissance très élevée, aux alentours de 1550 W d'après l'écran de la station (et jusqu'à ~1600 W relevés sur notre wattmètre externe). C'est un niveau de charge intense, comparable à celui d'un radiateur électrique, même supérieure à la puissante entrée AC de 1500 W annoncée.



Le ventilateur interne s'est déclenché rapidement pour évacuer la chaleur bruit quantité





Durant la quasi heure de charge, la puissance est restée presque constate, en très légèrement augmentation avec le temps.



La promesse d'une charge en ~1h est donc tenue, cela représente l'une des recharges les plus rapides que nous ayons constatées pour une batterie de cette taille, là où la plupart des concurrentes de ~1,5 kWh demandent entre 2 et 4 heures sur prise secteur.





Pouvoir faire le " plein " d'énergie en à peine le temps d'une pause déjeuner apporte un confort d'utilisation indéniable pour les baroudeurs pressés ou les artisans qui veulent repartir rapidement sur le terrain.



En termes d'énergie, notre wattmètre a comptabilisé 1560 Wh consommé sur le secteur pour passer de 0 à 100% (selon l'indicateur de la station). Ce chiffre est quasi identique à la capacité nominale annonçée de 1548 Wh.





Une fois la charge terminée, nous avons mesuré la consommation résiduelle de la station lorsqu'elle reste branchée à 100% : 5.5 W sont tirés sur la prise pour faire fonctionner l'électronique et l'onduleur UPS.



Ce chiffre est très correct. En usage onduleur permanent, 5 W restent acceptables (quelques euros par an), mais si vous n'utilisez pas la FlashSpeed en mode UPS, on conseillera tout de même de la débrancher une fois chargée pour éviter de gaspiller de l'énergie sur le long terme.



Test en décharge: tout aussi bon

Pour éprouver la batterie en situation réelle, nous l'avons soumise à un appareil gourmand branché sur une des sorties AC. Notre choix s'est porté sur un sèche-cheveux d'environ 1000 W, un appareil résistif qui impose une décharge à la fois stable et soutenue à la station.





La VTOMAN FlashSpeed 1500 n'a eu aucun mal à alimenter cet appareil : la puissance affichée sur son écran était stabilisé à 1034 W, corroborée par notre outil de mesure externe (~1040 W). La tension de sortie est restée stable et le convertisseur AC n'a montré aucun signe de faiblesse particulier durant la décharge.





A noté la présence d'une "réserve" de charge: arrivé sur le dernier 1% de la batterie, on s'attendait à un arrêt rapide. Mais la station a pu continuer à alimenter le sèche-cheveux pendant encore de longues minutes sur le dernier 1% avant de s'arrêter brutalement. On estime qu'environ 10% de la capacité de la batterie est mise en réserve sur ce dernier pourcent de charge.



La quantité d'énergie utile restituée a été d'environ 1,21 kWh (1210 Wh) avant coupure.



Un rendement énergétique de haut niveau

Au final, on calcule une efficacité énergétique entre la quantité d'énergie puisée pour une charge complète et celle restituée sur une décharge complète d'environ 78%. Ces pertes représentent celles dues à la double conversion AC -> DC puis DC -> AC, l'électronique interne de la station, et le système de refroidissement.





Ce rendement positionne la FlashSpeed 1500 parmi les stations les plus performantes sur le plan de l'efficacité énergétique que nous avons testées.



Pour couronner le tout, aucune alerte de surchauffe ou de surcharge n'est apparue, et la station a su délivrer 1000 W en continu sans broncher, prouvant la robustesse de son convertisseur DC vers AC.







Fonction UPS

La FlashSpeed 1500 intègre un mode onduleur (UPS) automatique destiné à prendre le relais en cas de panne secteur. Nous avons simulé une coupure de courant en alimentant un PC de bureau et son écran via la station branchée au secteur : la bascule sur batterie s'est effectuée instantanément (annoncée <20 ms). Nous n'avons subit aucun redémarrage du PC ni même un clignotement de l'écran.



Ce résultat est excellent et conforte l'idée que l'appareil peut servir de solution de secours pour protéger des équipements sensibles (ordinateur, serveur, aquarium, CPAP médical...) des interruptions électriques. On pourrait sans crainte l'utiliser comme onduleur domestique, son électronique de contrôle a montré une grande réactivité.



Selon les spécifications, elle peut aussi encaisser des pointes jusqu'à 3000 W grâce au mode V-Beyond – de quoi tolérer les pics au démarrage de certains appareils (perceuse, réfrigérateur, pompe, etc.) sans disjoncter intempestivement.



Utilisation pratique

4 - Conclusion