🔭 Una simple cámara de prueba revela una nebulosa a 3.700 años luz

Una simple cámara de prueba fotografió una región donde nacen estrellas, a 3.700 años luz de la Tierra.

La imagen, presentada el 22 de octubre por el observatorio Vera C. Rubin, muestra la cabeza de la nebulosa de la Gaviota. En el cielo, esta inmensa región de gas y polvo dibuja un ave con las alas extendidas. La fotografía solo muestra una parte de este conjunto, pero revela nubes rosadas, reflejos azules y grandes zonas oscuras.

La nebulosa de la Gaviota vista por la cámara de prueba del observatorio Vera C. Rubin

Lo más sorprendente es que esta imagen no fue tomada por la inmensa cámara científica del observatorio. Procede de ComCam, una cámara provisional instalada para comprobar que el telescopio y sus programas funcionaban correctamente. Con sus 144 millones de píxeles, sigue siendo mucho más modesta que la cámara principal, que cuenta con 3.200 millones.

Las observaciones se remontan, por cierto, al otoño de 2024. Se realizaron durante las primeras pruebas del telescopio, en Chile. La novedad de octubre de 2026 es, por tanto, la publicación de esta imagen.

¿Qué vemos exactamente? Las regiones rosadas son vastas nubes de hidrógeno, un gas muy abundante en el universo. Dentro de estas nubes, la materia a veces se concentra hasta formar nuevas estrellas. Las más masivas producen una luz muy energética que hace brillar el gas que las rodea.

Los tonos azules tienen otro origen. Proceden de partículas de polvo que reflejan la luz de las estrellas jóvenes cercanas. En cuanto a las zonas negras, corresponden a materia más densa que oculta parte de la luz. En conjunto, estos colores muestran cómo las estrellas transforman progresivamente la nube donde nacieron.

Un detalle atrae la mirada: en la cima de una cresta oscura se encuentra HD 53367, un grupo de tres estrellas jóvenes y masivas. Marca lo que parece ser el ojo azul de la Gaviota. Sus radiaciones contribuyen a iluminar y dar forma al gas circundante.

Esta fotografía sirvió primero para preparar el observatorio para su verdadero trabajo. Durante siete semanas de pruebas, ComCam realizó unas 16.000 tomas. Estas imágenes ayudaron a los equipos a comprobar los instrumentos y corregir los programas encargados de procesar los datos.

Hoy, la cámara principal ha tomado el relevo para observar regularmente el cielo austral. Pero esta antigua fotografía de prueba sigue siendo, según el observatorio, una de las vistas más detalladas de la cabeza de la Gaviota. Una hermosa demostración de lo que el telescopio ya podía ver incluso antes del inicio de sus grandes observaciones.