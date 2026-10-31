🔭 Une simple caméra de test révèle une nébuleuse à 3 700 années-lumière

Une simple caméra de test a photographié une région où naissent des étoiles, à 3 700 années-lumière de la Terre.

L'image dévoilée le 22 octobre par l'observatoire Vera C. Rubin montre la tête de la nébuleuse de la Mouette. Dans le ciel, cette immense région de gaz et de poussières dessine un oiseau aux ailes déployées. La photographie ne montre qu'une partie de cet ensemble, mais elle révèle des nuages roses, des reflets bleus et de grandes zones sombres.

La nébuleuse de la Mouette vue par la caméra de test de l'observatoire Vera C. Rubin

Le plus étonnant est que cette image n'a pas été prise par l'immense caméra scientifique de l'observatoire. Elle provient de ComCam, une caméra provisoire installée pour vérifier que le télescope et ses logiciels fonctionnaient correctement. Avec ses 144 millions de pixels, elle reste bien plus modeste que la caméra principale, qui en possède 3,2 milliards.

Les observations remontent d'ailleurs à l'automne 2024. Elles ont été réalisées pendant les premiers essais du télescope, au Chili. La nouveauté d'octobre 2026 est donc la publication de cette image.

Que voit-on exactement ? Les régions roses sont de vastes nuages d'hydrogène, un gaz très présent dans l'Univers. À l'intérieur de ces nuages, la matière se rassemble parfois jusqu'à former de nouvelles étoiles. Les plus massives produisent une lumière très énergique qui fait briller le gaz autour d'elles.

Les teintes bleues ont une autre origine. Elles viennent de poussières qui renvoient la lumière des jeunes étoiles voisines. Quant aux zones noires, elles correspondent à de la matière plus dense qui cache une partie de la lumière. Ensemble, ces couleurs montrent comment les étoiles transforment progressivement le nuage où elles sont nées.

Un détail attire l'œil : au sommet d'une crête sombre se trouve HD 53367, un groupe de trois étoiles jeunes et massives. Il marque ce qui ressemble à l'œil bleu de la Mouette. Leurs rayonnements contribuent à éclairer et à façonner le gaz environnant.

Cette photographie servait d'abord à préparer l'observatoire à son véritable travail. Pendant sept semaines d'essais, ComCam a réalisé environ 16 000 prises de vue. Ces images ont aidé les équipes à vérifier les instruments et à corriger les logiciels chargés de traiter les données.

Aujourd'hui, la caméra principale a pris le relais pour observer régulièrement le ciel austral. Mais cette ancienne photographie de test reste, selon l'observatoire, l'une des vues les plus détaillées de la tête de la Mouette. Une belle démonstration de ce que le télescope pouvait déjà voir avant même le début de ses grandes observations.