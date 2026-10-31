🔭 Eine einfache Testkamera enthüllt einen Nebel in 3.700 Lichtjahren Entfernung

Eine einfache Testkamera hat eine Region fotografiert, in der 3.700 Lichtjahre von der Erde entfernt Sterne entstehen.

Die am 22. Oktober vom Vera-C.-Rubin-Observatorium veröffentlichte Aufnahme zeigt den Kopf des Möwennebels. Am Himmel zeichnet diese gewaltige Region aus Gas und Staub einen Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Die Fotografie zeigt nur einen Teil dieses Gebildes, enthüllt aber rosafarbene Wolken, blaue Reflexionen und große dunkle Bereiche.

Der Möwennebel, aufgenommen von der Testkamera des Vera-C.-Rubin-Observatoriums

Das Erstaunlichste ist, dass diese Aufnahme nicht mit der riesigen wissenschaftlichen Kamera des Observatoriums gemacht wurde. Sie stammt von ComCam, einer provisorischen Kamera, die installiert wurde, um zu überprüfen, ob das Teleskop und seine Software ordnungsgemäß funktionierten. Mit ihren 144 Millionen Pixeln ist sie deutlich bescheidener als die Hauptkamera, die über 3,2 Milliarden Pixel verfügt.

Die Beobachtungen gehen übrigens auf den Herbst 2024 zurück. Sie wurden während der ersten Tests des Teleskops in Chile durchgeführt. Die Neuigkeit im Oktober 2026 ist daher die Veröffentlichung dieser Aufnahme.

Was ist genau zu sehen? Die rosafarbenen Regionen sind ausgedehnte Wasserstoffwolken, einem im Universum sehr häufig vorkommenden Gas. Im Inneren dieser Wolken sammelt sich Materie manchmal so stark, dass neue Sterne entstehen. Die massereichsten Sterne erzeugen sehr energiereiches Licht, das das Gas um sie herum zum Leuchten bringt.

Die blauen Farbtöne haben einen anderen Ursprung. Sie stammen von Staub, der das Licht benachbarter junger Sterne zurückwirft. Die schwarzen Bereiche wiederum bestehen aus dichterer Materie, die einen Teil des Lichts verdeckt. Zusammengenommen zeigen diese Farben, wie Sterne allmählich die Wolke verändern, in der sie entstanden sind.

Ein Detail zieht den Blick auf sich: Auf dem Gipfel eines dunklen Grats befindet sich HD 53367, ein System aus drei jungen, massereichen Sternen. Es markiert das, was wie das blaue Auge der Möwe aussieht. Ihre Strahlung trägt dazu bei, das umliegende Gas zu beleuchten und zu formen.

Diese Aufnahme diente zunächst dazu, das Observatorium auf seine eigentliche Arbeit vorzubereiten. Während sieben Testwochen nahm ComCam etwa 16.000 Bilder auf. Diese Aufnahmen halfen den Teams, die Instrumente zu überprüfen und die Software zur Verarbeitung der Daten zu korrigieren.

Heute hat die Hauptkamera die regelmäßige Beobachtung des Südhimmels übernommen. Doch diese alte Testaufnahme bleibt nach Angaben des Observatoriums eine der detailliertesten Ansichten des Kopfes des Möwennebels. Eine eindrucksvolle Demonstration dessen, was das Teleskop bereits vor Beginn seiner großen Beobachtungen sehen konnte.