🔭 Uma simples câmera de teste revela uma nebulosa a 3 700 anos-luz

Uma simples câmera de teste fotografou uma região onde nascem estrelas, a 3 700 anos-luz da Terra.

A imagem divulgada em 22 de outubro pelo observatório Vera C. Rubin mostra a cabeça da nebulosa da Gaivota. No céu, essa imensa região de gás e poeira desenha um pássaro com as asas abertas. A fotografia mostra apenas uma parte desse conjunto, mas revela nuvens rosadas, reflexos azuis e grandes áreas escuras.

A nebulosa da Gaivota vista pela câmera de teste do observatório Vera C. Rubin

O mais surpreendente é que essa imagem não foi captada pela imensa câmera científica do observatório. Ela vem da ComCam, uma câmera provisória instalada para verificar se o telescópio e seus softwares funcionavam corretamente. Com seus 144 milhões de pixels, ela continua sendo bem mais modesta que a câmera principal, que possui 3,2 bilhões.

As observações remontam, aliás, ao outono de 2024. Elas foram realizadas durante os primeiros testes do telescópio, no Chile. A novidade de outubro de 2026 é, portanto, a publicação dessa imagem.

O que vemos exatamente? As regiões rosadas são vastas nuvens de hidrogênio, um gás muito presente no Universo. Dentro dessas nuvens, a matéria às vezes se reúne até formar novas estrelas. As mais massivas produzem uma luz muito energética que faz o gás ao redor brilhar.

Os tons azuis têm outra origem. Eles vêm de poeira que reflete a luz das estrelas jovens vizinhas. Já as áreas negras correspondem a matéria mais densa que esconde parte da luz. Juntas, essas cores mostram como as estrelas transformam progressivamente a nuvem onde nasceram.

Um detalhe chama a atenção: no topo de uma crista escura está HD 53367, um grupo de três estrelas jovens e massivas. Ele marca o que parece ser o olho azul da Gaivota. Suas radiações contribuem para iluminar e moldar o gás ao redor.

Essa fotografia serviu primeiro para preparar o observatório para seu verdadeiro trabalho. Durante sete semanas de testes, a ComCam realizou cerca de 16 000 registros. Essas imagens ajudaram as equipes a verificar os instrumentos e corrigir os softwares encarregados de processar os dados.

Hoje, a câmera principal assumiu o comando para observar regularmente o céu austral. Mas essa antiga fotografia de teste continua sendo, segundo o observatório, uma das imagens mais detalhadas da cabeça da Gaivota. Uma bela demonstração do que o telescópio já conseguia enxergar antes mesmo do início de suas grandes observações.