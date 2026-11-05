🛰️ Una foto revela el misterioso avión espacial chino en órbita

Desde hace varios años, China envía y vuelve a enviar un aparato «secreto» al espacio. Una fotografía acaba de arrojar algo de luz sobre el misterio que lo rodea.

La imagen fue tomada en 2024, cuando el vehículo orbitaba alrededor de la Tierra. Acaba de hacerse pública en un informe estadounidense publicado el 26 de octubre de 2026. La fotografía fue realizada por un satélite de Maxar, una empresa que ahora se llama Vantor.

Fotografía del avión espacial chino en órbita, tomada el 28 de mayo de 2024. Se observa un objeto en la parte trasera, así como paneles solares desplegados.

Crédito: Maxar Technologies / Vantor, a través de la Agencia de Inteligencia de Defensa.

Se descubre un pequeño avión espacial con alas triangulares, cuya silueta recuerda a la de un transbordador. Su fuselaje oscuro lleva una protección contra el calor para el regreso a la atmósfera. También se distinguen las puertas de su bodega y un módulo trasero equipado con paneles solares.

Este vehículo suele llamarse Shenlong, o «dragón divino». A diferencia de un satélite habitual, puede regresar a la Tierra después de varios meses en órbita. Una vez recuperado, puede prepararse para una nueva misión. Se lanza a bordo de un cohete convencional.

China realizó el primer vuelo de este tipo en 2020. Le siguieron varias misiones, algunas de ellas de varios meses de duración. Una cuarta misión está en curso desde febrero de 2026. Las autoridades chinas comunican pocos detalles sobre los experimentos realizados durante estas estancias en el espacio.

El avión espacial estadounidense X-37B en una pista después de su regreso a la Tierra en marzo de 2025. Este aparato reutilizable presenta características comparables a las del programa espacial chino.

Crédito: U.S. Space Force, dominio público.

Esta falta de información deja a los observadores con numerosas preguntas. Los datos de seguimiento orbital muestran que el aparato puede liberar pequeños objetos en el espacio, y también se han observado maniobras cerca de algunos de ellos. Podrían tratarse de pruebas de encuentro o de recuperación de material.

El avión espacial chino recuerda al X-37B estadounidense, que también es reutilizable. Ambos aparatos pueden transportar equipos y regresar a la Tierra después de su misión.

La nueva fotografía aporta sobre todo información sobre la forma del aparato y sus equipos visibles. No revela ni el contenido de su bodega ni la naturaleza exacta de sus experimentos. Para los especialistas en el espacio, sin embargo, es un documento poco común sobre un programa discreto.