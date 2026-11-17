Después de más de 40 años de investigaciones, unos físicos han encontrado por fin una señal convincente de un fenómeno hasta ahora imposible de detectar.

En el CERN, cerca de Ginebra, los científicos hacen colisionar partículas lanzadas a gran velocidad. Estos choques producen brevemente otras partículas, que se transforman casi de inmediato. Los detectores registran las huellas dejadas por los productos de esas transformaciones. Pero algunas son tan raras que hay que examinar una cantidad inmensa de colisiones para detectarlas.

Vistas del sector 3-4 del túnel del LHC.

Imagen: CERN

Este es el caso de una partícula llamada mesón B neutro, o B0. Contiene dos constituyentes diminutos, los quarks, que pueden desaparecer juntos durante una transformación. En el caso buscado, esta desaparición da lugar a otras dos partículas, los muones. Estos se parecen a los electrones presentes en los átomos, pero son mucho más pesados.

El fenómeno es excepcional: según los cálculos actuales, ocurre aproximadamente una vez por cada diez mil millones de transformaciones de esta partícula. En otras palabras, incluso un dispositivo capaz de producir enormes cantidades de mesones B debe registrar cantidades gigantescas de datos para tener la esperanza de encontrar algunos eventos de este tipo.

El experimento LHCb ha avanzado precisamente en esta búsqueda. Sus equipos han analizado las colisiones registradas en 2024 y 2025 y las han comparado con datos más antiguos. Han encontrado una señal suficientemente marcada como para hablar de un indicio científico sólido. Por primera vez, un experimento aporta este nivel de evidencia para esta transformación concreta.

Vista del experimento LHCb.

Imagen: CERN

¿Por qué ha habido que esperar tanto tiempo? Los muones pueden aparecer en muchas otras reacciones, mucho más frecuentes. Por tanto, hay que distinguir los raros pares buscados de una multitud de huellas ordinarias. La mejora del detector y de los métodos informáticos ha permitido descartar mejor estos falsos candidatos. Desde su modernización, LHCb también registra los datos mucho más rápidamente.

El resultado alcanza un nivel de confianza estadística de 3,2 sigma, tras combinar las distintas mediciones. Es suficiente para hablar de una prueba preliminar, pero todavía no de un descubrimiento definitivamente establecido. Por lo general, los físicos exigen un nivel de 5 sigma antes de superar esta última etapa.

El interés va más allá de la simple rareza del evento. Los investigadores disponen de una teoría que predice el comportamiento de las partículas conocidas: el modelo estándar. Al medir estas transformaciones, comprueban si la naturaleza respeta sus cálculos. Una diferencia persistente podría revelar la influencia de partículas aún desconocidas, aunque sea imposible producirlas directamente en el acelerador.

Por el momento, los resultados siguen siendo compatibles con las predicciones. Por ello, el equipo debe reunir más colisiones para confirmar la señal y medir con mayor precisión su frecuencia. El futuro acelerador de alta luminosidad, previsto a partir de 2030, y una nueva modernización del LHCb prevista para mediados de la década de 2030 deberían proporcionar muchos más datos.