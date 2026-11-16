🪨 280 grabados prehistóricos estaban allí, pero nadie los veía

Una cueva visitada desde hacía décadas escondía cientos de dibujos prehistóricos, justo delante de los ojos de los visitantes.

El descubrimiento se produjo en 2019 en la Cova de la Font Major, cerca del pueblo catalán de l'Espluga de Francolí, en España. Unos arqueólogos reconocieron allí huellas muy antiguas en paredes ya cubiertas de marcas más recientes. Su estudio, publicado en noviembre de 2026, describe ahora 280 motivos grabados en la roca.

Gran galería rocosa iluminada en el interior de las cuevas de l'Espluga de Francolí, en Cataluña.

Crédito: Jorge Franganillo / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Lo sorprendente es la historia del lugar. Su entrada principal se reabrió en 1957 y, desde entonces, la cueva recibió visitantes y exploradores durante décadas. Incluso se ofrecía a los turistas una parte de las galerías desde 1993. Miles de personas pasaron delante de los grabados sin reconocerlos.

¿Cómo es posible? La explicación propuesta es que la roca es irregular, con relieves y colores que dificultan distinguir los trazos. Además, en ocasiones las inscripciones modernas se superponen a las figuras antiguas. Los especialistas también pensaban que estas superficies no eran adecuadas para los dibujos prehistóricos, lo que no favorecía su búsqueda.

Un grabado rupestre que representa un caballo y otras figuras.

De los 280 motivos registrados hasta ahora, 55 representan animales. Se distinguen especialmente caballos, animales parecidos a cabras, ciervos y grandes bovinos salvajes. También aparece un oso. Otras marcas tienen forma de líneas, bucles o signos cuyo significado sigue siendo desconocido. Varias siluetas están incompletas o son difíciles de identificar.

El descubrimiento cambia sobre todo el mapa del arte prehistórico. Hasta entonces, solo se habían atribuido a esa época dos representaciones en paredes de Cataluña. Las cuevas decoradas eran conocidas sobre todo más al norte, hacia los Pirineos y la costa atlántica. Font Major se convierte así en el tercer conjunto más grande conocido de figuras animales grabadas en la vertiente mediterránea de la península ibérica.

Dos paneles que presentan grabados rupestres con motivos diferentes.

Pero ¿qué antigüedad tienen exactamente estos dibujos? Los investigadores disponen de huellas de ocupación humana en las galerías interiores de entre unos 40 000 y 26 000 años antes del presente. Algunas características de las figuras también corresponden a antiguas tradiciones artísticas.

En otras palabras, probablemente esta región no estaba tan desprovista de arte prehistórico como se creía. Los habitantes de la época tenían sus propias formas de representar a los animales, con rasgos diferentes de los observados en otras regiones. La cantidad de dibujos también invita a reconsiderar el papel de Cataluña en los desplazamientos y las actividades humanas de ese periodo.

Ahora las investigaciones deben precisar la antigüedad de los distintos conjuntos y distinguir las marcas prehistóricas de las inscripciones posteriores.