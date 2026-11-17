Après plus de 40 ans de recherches, des physiciens ont enfin trouvé une trace convaincante d'un événement jusqu'ici introuvable.

Au CERN, près de Genève, les scientifiques font entrer en collision des particules lancées à très grande vitesse. Ces chocs produisent brièvement d'autres particules, qui se transforment presque aussitôt. Les détecteurs enregistrent les traces laissées par les produits de ces transformations. Mais certaines sont si rares qu'il faut examiner une quantité immense de collisions pour les repérer.

Vues du secteur 3-4 du tunnel du LHC.

Image : CERN

C'est le cas d'une particule appelée méson B neutre, ou B0. Elle contient deux constituants minuscules, des quarks, qui peuvent disparaître ensemble lors d'une transformation. Dans le cas recherché, cette disparition donne naissance à deux autres particules, les muons. Ceux-ci ressemblent aux électrons présents dans les atomes, mais sont beaucoup plus lourds.

Le phénomène est exceptionnel : selon les calculs actuels, il se produit environ une fois sur dix milliards de transformations de cette particule. Autrement dit, même un appareil capable de produire énormément de mésons B doit enregistrer des quantités gigantesques de données pour espérer retrouver quelques événements de ce type.

L'expérience LHCb a justement progressé dans cette recherche. Ses équipes ont analysé les collisions enregistrées en 2024 et 2025, puis les ont rapprochées de données plus anciennes. Elles ont trouvé un signal suffisamment marqué pour parler d'un indice scientifique solide. Pour la première fois, une expérience apporte ce niveau de preuve pour cette transformation précise.

Vue de l'expérience LHCb.

Image : CERN

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Les muons peuvent apparaître dans beaucoup d'autres réactions, bien plus fréquentes. Il faut donc distinguer les rares paires recherchées d'une multitude de traces ordinaires. L'amélioration du détecteur et des méthodes informatiques a permis de mieux écarter ces faux candidats. Depuis sa modernisation, LHCb enregistre aussi les données beaucoup plus rapidement.

Le résultat atteint un niveau de confiance statistique de 3,2 sigma, après combinaison des différentes mesures. C'est assez pour parler d'une preuve préliminaire, mais pas encore d'une découverte définitivement établie. Les physiciens demandent généralement un niveau de 5 sigma avant de franchir cette dernière étape.

L'intérêt dépasse la simple rareté de l'événement. Les chercheurs disposent d'une théorie qui prédit le comportement des particules connues, le modèle standard. En mesurant ces transformations, ils vérifient si la nature respecte bien leurs calculs. Une différence persistante pourrait révéler l'influence de particules encore inconnues, même impossibles à produire directement dans l'accélérateur.

Pour le moment, les résultats restent compatibles avec les prévisions. L'équipe doit donc recueillir davantage de collisions pour confirmer le signal et mesurer plus précisément sa fréquence. Le futur accélérateur à haute luminosité, attendu à partir de 2030, et une nouvelle modernisation de LHCb prévue au milieu des années 2030 devraient fournir beaucoup plus de données.