Nach mehr als 40 Jahren Forschung haben Physiker endlich eine überzeugende Spur eines bislang unauffindbaren Ereignisses gefunden.

Am CERN nahe Genf lassen Wissenschaftler Teilchen, die mit sehr hoher Geschwindigkeit beschleunigt wurden, miteinander kollidieren. Bei diesen Zusammenstößen entstehen kurzzeitig andere Teilchen, die sich fast sofort wieder umwandeln. Die Detektoren zeichnen die Spuren auf, die die Produkte dieser Umwandlungen hinterlassen. Einige sind jedoch so selten, dass eine riesige Zahl von Kollisionen untersucht werden muss, um sie aufzuspüren.

Ansichten des Sektors 3-4 des LHC-Tunnels.

Bild: CERN

Das gilt für ein Teilchen namens neutrales B-Meson oder B0. Es enthält zwei winzige Bestandteile, Quarks, die bei einer Umwandlung gemeinsam verschwinden können. Im gesuchten Fall entstehen durch dieses Verschwinden zwei andere Teilchen, Myonen. Diese ähneln den Elektronen in Atomen, sind aber wesentlich schwerer.

Das Phänomen ist außergewöhnlich: Nach den derzeitigen Berechnungen tritt es etwa einmal bei zehn Milliarden Umwandlungen dieses Teilchens auf. Mit anderen Worten: Selbst ein Gerät, das sehr viele B-Mesonen erzeugen kann, muss gigantische Datenmengen aufzeichnen, um einige Ereignisse dieser Art wiederzufinden.

Das LHCb-Experiment ist bei dieser Suche gezielt vorangekommen. Seine Teams analysierten die 2024 und 2025 aufgezeichneten Kollisionen und verglichen sie anschließend mit älteren Daten. Dabei fanden sie ein ausreichend deutliches Signal, um von einem soliden wissenschaftlichen Hinweis zu sprechen. Erstmals liefert ein Experiment diesen Grad an Nachweis für genau diese Umwandlung.

Ansicht des LHCb-Experiments.

Bild: CERN

Warum hat es so lange gedauert? Myonen können bei vielen anderen, deutlich häufigeren Reaktionen entstehen. Daher müssen die seltenen gesuchten Paare von einer Vielzahl gewöhnlicher Spuren unterschieden werden. Die Verbesserung des Detektors und der computergestützten Methoden ermöglichte es, diese falschen Kandidaten besser auszusortieren. Seit seiner Modernisierung zeichnet LHCb die Daten außerdem deutlich schneller auf.

Das Ergebnis erreicht nach der Kombination der verschiedenen Messungen ein statistisches Vertrauensniveau von 3,2 Sigma. Das reicht aus, um von einem vorläufigen Nachweis zu sprechen, aber noch nicht von einer endgültig bestätigten Entdeckung. Physiker verlangen im Allgemeinen ein Niveau von 5 Sigma, bevor sie diesen letzten Schritt gehen.

Die Bedeutung geht über die bloße Seltenheit des Ereignisses hinaus. Die Forscher verfügen über eine Theorie, die das Verhalten der bekannten Teilchen vorhersagt: das Standardmodell. Durch die Messung dieser Umwandlungen überprüfen sie, ob die Natur ihre Berechnungen tatsächlich erfüllt. Eine anhaltende Abweichung könnte den Einfluss noch unbekannter Teilchen offenbaren, selbst wenn diese nicht direkt im Beschleuniger erzeugt werden können.

Bislang stimmen die Ergebnisse mit den Vorhersagen überein. Das Team muss daher weitere Kollisionen sammeln, um das Signal zu bestätigen und seine Häufigkeit genauer zu bestimmen. Der Hochluminositätsbeschleuniger, der ab 2030 erwartet wird, sowie eine weitere Modernisierung von LHCb, die für die Mitte der 2030er-Jahre geplant ist, dürften wesentlich mehr Daten liefern.