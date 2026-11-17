Após mais de 40 anos de pesquisas, físicos finalmente encontraram um indício convincente de um evento até então impossível de detectar.

No CERN, perto de Genebra, os cientistas fazem colidir partículas lançadas a velocidades muito altas. Essas colisões produzem brevemente outras partículas, que se transformam quase imediatamente. Os detectores registram os rastros deixados pelos produtos dessas transformações. Mas algumas são tão raras que é preciso examinar uma quantidade imensa de colisões para identificá-las.

Vistas do setor 3-4 do túnel do LHC.

Imagem: CERN

Esse é o caso de uma partícula chamada méson B neutro, ou B0. Ela contém dois constituintes minúsculos, os quarks, que podem desaparecer juntos durante uma transformação. No caso investigado, esse desaparecimento dá origem a duas outras partículas, os múons. Eles se parecem com os elétrons presentes nos átomos, mas são muito mais pesados.

O fenômeno é excepcional: segundo os cálculos atuais, ele ocorre aproximadamente uma vez a cada dez bilhões de transformações dessa partícula. Em outras palavras, mesmo um aparelho capaz de produzir enormes quantidades de mésons B precisa registrar volumes gigantescos de dados para ter esperança de encontrar alguns eventos desse tipo.

O experimento LHCb avançou justamente nessa busca. Suas equipes analisaram as colisões registradas em 2024 e 2025 e depois as compararam com dados mais antigos. Elas encontraram um sinal suficientemente claro para falar em um indício científico sólido. Pela primeira vez, um experimento apresenta esse nível de evidência para essa transformação específica.

Vista do experimento LHCb.

Imagem: CERN

Por que foi preciso esperar tanto tempo? Os múons podem surgir em muitas outras reações, muito mais frequentes. Portanto, é preciso distinguir os raros pares procurados de uma infinidade de rastros comuns. O aprimoramento do detector e dos métodos computacionais permitiu eliminar melhor esses falsos candidatos. Desde sua modernização, o LHCb também registra dados com muito mais rapidez.

O resultado alcança um nível de confiança estatística de 3,2 sigma, após a combinação das diferentes medições. Isso é suficiente para falar em uma evidência preliminar, mas ainda não em uma descoberta definitivamente estabelecida. Em geral, os físicos exigem um nível de 5 sigma antes de chegar a essa última etapa.

O interesse vai além da simples raridade do evento. Os pesquisadores dispõem de uma teoria que prevê o comportamento das partículas conhecidas, o modelo padrão. Ao medir essas transformações, eles verificam se a natureza realmente respeita seus cálculos. Uma diferença persistente poderia revelar a influência de partículas ainda desconhecidas, mesmo que sejam impossíveis de produzir diretamente no acelerador.

Por enquanto, os resultados continuam compatíveis com as previsões. Portanto, a equipe precisa coletar mais colisões para confirmar o sinal e medir sua frequência com maior precisão. O futuro acelerador de alta luminosidade, previsto a partir de 2030, e uma nova modernização do LHCb planejada para meados da década de 2030 devem fornecer muito mais dados.