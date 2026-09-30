🔭 PRIMA: el futuro telescopio espacial que debe cubrir una carencia de Webb

Una nueva ventana al Universo debe abrirse en la década de 2030, en una luz que el telescopio James Webb no puede observar.

La NASA acaba de seleccionar PRIMA, siglas de Probe far-Infrared Mission for Astrophysics. Este telescopio espacial pasa ahora a una nueva fase de desarrollo. Aún debe superar una revisión de confirmación antes de su construcción definitiva. Si el proyecto se confirma, su lanzamiento está previsto para 2033, con una misión de cinco años.

Una representación del telescopio PRIMA propuesto por la NASA.

Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech

Su espejo tendrá 1,8 m de diámetro, frente a los 6,5 m del de James Webb. PRIMA estará especializado en el infrarrojo lejano, invisible para nuestros ojos y situado más allá de las longitudes de onda principalmente accesibles para Webb. Así cubrirá parte del intervalo que separa los telescopios infrarrojos de los radiotelescopios.

¿Por qué buscar esta luz? Muchos objetos fríos u ocultos tras el polvo emiten gran parte de su energía en el infrarrojo lejano. El polvo puede ocultar regiones donde nacen estrellas o crecen agujeros negros. En estas longitudes de onda, los astrónomos pueden obtener información difícil de recabar de otro modo.

PRIMA estudiará especialmente el nacimiento de los sistemas planetarios. Alrededor de las estrellas jóvenes, los discos de gas y polvo proporcionan la materia que posteriormente formará planetas. El observatorio podrá examinar su composición y seguir algunos componentes, entre ellos el agua, durante esta transformación.

El telescopio también servirá para remontarse a la historia de las galaxias. Los investigadores quieren comprender mejor cómo se acumularon las estrellas, el polvo y los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. También estudiarán el crecimiento de los agujeros negros gigantes presentes en el centro de numerosas galaxias.

Para realizar estas mediciones, PRIMA llevará dos instrumentos complementarios. Uno producirá imágenes en varias bandas del infrarrojo lejano y podrá estudiar la orientación de la luz. El otro separará esta luz con precisión según su longitud de onda. Este método permite identificar señales asociadas a distintos átomos y moléculas.

PRIMA inaugurará sobre todo la clase «Probe Explorers» de la NASA, situada entre las misiones pequeñas y los grandes observatorios espaciales. El proyecto está gestionado por el Jet Propulsion Laboratory junto con varios socios internacionales. El siguiente paso será la revisión que decidirá si la misión puede entrar en su fase de realización.