🚀 Starship entra en órbita y despliega 26 satélites por primera vez

Después de una decena de vuelos mantenidos en trayectorias suborbitales, Starship acaba de superar el hito que le faltaba para convertirse en un verdadero lanzador orbital.

El decimocuarto vuelo de prueba despegó el 28 de septiembre desde Starbase, en Texas. El cohete, de 124 metros, está compuesto por el propulsor Super Heavy y la nave Starship situada encima. Los vuelos anteriores llegaban al espacio, pero su velocidad seguía siendo deliberadamente insuficiente para permanecer alrededor de la Tierra.

Starship visto desde un satélite Starlink V3 recién desplegado durante el vuelo 14, con la Tierra de fondo.

Crédito: SpaceX

Esta vez, la etapa superior continuó su ascenso a pesar de la parada prematura de uno de sus motores Raptor 3. Los demás compensaron la pérdida durante la fase propulsada. Tras varios minutos de comprobaciones, SpaceX autorizó un nuevo encendido en vuelo, necesario para alcanzar la velocidad final y estabilizar la órbita.

El motor elegido para esta operación volvió a encenderse durante 19 segundos. Así, Starship alcanzó una órbita baja situada a unos 276 km de altitud. En otras palabras, ya no se limitaba a subir muy alto: avanzaba lo bastante rápido en sentido horizontal como para continuar girando alrededor de la Tierra sin volver a caer de inmediato.

A continuación, la nave desplegó 26 satélites Starlink V3. Cada uno pesa aproximadamente 2 toneladas, lo que los hace demasiado voluminosos para colocarlos en la cofia del Falcon 9. SpaceX indica que cada V3 puede añadir hasta 1 terabit por segundo de capacidad a la red, aproximadamente diez veces la de un V2 Mini.

Starship realiza su maniobra de amerizaje en el norte del océano Pacífico al final del vuelo 14.

Crédito: SpaceX

Por su parte, Super Heavy realizó un regreso controlado hacia el golfo de México y terminó en el agua. La nave debía permanecer cerca de diez horas en misión. Finalmente, SpaceX decidió hacerla regresar después de unas tres horas, por precaución tras el incidente del motor.

El frenado de desorbitación se desarrolló según lo previsto, después Starship atravesó la atmósfera y se dirigió hacia una zona al norte de Hawái. Adoptó la posición vertical justo antes del amerizaje y luego explotó. El vehículo no estaba destinado a ser recuperado tras este regreso al mar.

Este vuelo cambia sobre todo la naturaleza de las pruebas: Starship transportó una carga útil operativa hasta la órbita. El lanzador está destinado, en particular, a los futuros despliegues de Starlink. La NASA también ha elegido una versión adaptada para llevar astronautas a la Luna en el marco del programa Artemis.

Las próximas pruebas aún deben validar estancias más largas en órbita y, después, la transferencia de combustible entre dos Starship. Esta operación es necesaria para las misiones lunares previstas por la NASA. SpaceX también prepara el regreso de una Starship a su plataforma de lanzamiento, con recuperación mediante los brazos de la torre.