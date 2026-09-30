🔭 PRIMA: este futuro telescópio espacial deve preencher uma lacuna do Webb

Uma nova janela para o Universo deve se abrir na década de 2030, em uma luz que o telescópio James Webb não consegue observar.

A NASA acaba de escolher o PRIMA, sigla de PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics. Este telescópio espacial entra agora em uma nova fase de desenvolvimento. Ainda terá de passar por uma revisão de confirmação antes de sua construção definitiva. Se o projeto for confirmado, seu lançamento está previsto para 2033, para uma missão de cinco anos.

Uma representação do telescópio PRIMA proposto pela NASA.

Crédito da imagem: NASA/JPL-Caltech

Seu espelho terá 1,8 m de diâmetro, contra 6,5 m do James Webb. O PRIMA será especializado no infravermelho distante, invisível aos nossos olhos e situado além dos comprimentos de onda principalmente acessíveis ao Webb. Assim, preencherá parte do domínio que separa os telescópios infravermelhos dos radiotelescópios.

Por que buscar essa luz? Muitos objetos frios ou ocultos atrás de poeira emitem grande parte de sua energia no infravermelho distante. A poeira pode ocultar regiões onde nascem estrelas ou crescem buracos negros. Nesses comprimentos de onda, os astrônomos podem obter informações difíceis de coletar de outras formas.

O PRIMA deverá estudar especialmente o nascimento dos sistemas planetários. Ao redor de estrelas jovens, discos de gás e poeira fornecem a matéria que posteriormente formará planetas. O observatório poderá examinar sua composição e acompanhar certos componentes, incluindo a água, durante essa transformação.

O telescópio também servirá para investigar a história das galáxias. Os pesquisadores querem compreender melhor como estrelas, poeiras e elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio se acumularam. Eles também estudarão o crescimento dos buracos negros gigantes presentes no centro de muitas galáxias.

Para realizar essas medições, o PRIMA levará dois instrumentos complementares. Um produzirá imagens em várias faixas do infravermelho distante e poderá estudar a orientação da luz. O outro separará essa luz com precisão de acordo com seu comprimento de onda. Esse método permite identificar assinaturas associadas a diferentes átomos e moléculas.

O PRIMA inaugurará sobretudo a classe « Probe Explorers » da NASA, situada entre as pequenas missões e os grandes observatórios espaciais. O projeto é administrado pelo Jet Propulsion Laboratory com vários parceiros internacionais. A próxima etapa será a revisão que decidirá se a missão poderá entrar em sua fase de execução.