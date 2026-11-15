🛰️ Un robot acaba de construir una estructura directamente en el espacio

Por primera vez, un robot ha ensamblado automáticamente una parte de una estructura en el espacio, sin intervención de astronautas.

Habitualmente, los satélites se construyen en la Tierra antes de su lanzamiento. Sus elementos deben caber en el cohete, aunque para ello tengan que plegarse y desplegarse una vez en órbita. Esta limitación restringe el tamaño de ciertos equipos. Unos investigadores del Instituto de Tecnología de California, o Caltech, acaban de probar otro método: enviar piezas separadas y ensamblarlas automáticamente en órbita.

Representación artística de un robot ensamblando una gran estructura de celosía en el espacio, en el marco del programa NOM4D.

Crédito: Caltech / Momentus.

Su máquina se llama ASTRA. Transporta tubos ligeros, elementos de unión y una fina superficie reflectante. Un brazo mecánico agarra las piezas, las coloca en la posición correcta y luego las conecta. El conjunto forma progresivamente una estructura destinada a sostener una antena.

El experimento se centró en un modelo de 1,4 metros de diámetro, del que solo una parte fue ensamblada en órbita. Dos secciones habían sido preparadas antes del lanzamiento. El robot construyó la tercera, demostrando así una etapa del proceso.

El dispositivo abandonó la Tierra el 30 de marzo de 2026, a bordo de una misión de SpaceX. Después funcionó en una plataforma espacial de la empresa Momentus. Desde tierra, los ingenieros enviaban órdenes y comprobaban los resultados gracias a las fotografías tomadas en órbita. La construcción seguía una secuencia de movimientos automáticos, pero el equipo tenía que intervenir ocasionalmente para resolver los problemas.

Fotografía tomada en órbita por una cámara del experimento ASTRA, que muestra el mecanismo de ensamblaje y los elementos reflectantes de la estructura, con la Tierra al fondo.

Crédito: Caltech / Momentus.

Estas dificultades ralentizaron precisamente el experimento. Los ingenieros disponían de breves periodos diarios para comunicarse con el dispositivo. Cuando surgía un incidente, reproducían el problema en un ejemplar idéntico conservado en el laboratorio. Después podían probar una corrección antes de transmitir nuevas instrucciones al robot espacial.

¿Por qué construir de esta manera? Una antena o el espejo de un telescopio podría superar algún día ampliamente las dimensiones permitidas por un cohete. En lugar de lanzar un objeto enorme plegado, sería posible transportar elementos más pequeños. El robot los ensamblaría después en el lugar donde el equipo debe funcionar.

La misión ASTRA debe terminar en diciembre de 2026. Otro proyecto del mismo programa estadounidense también debe probar, a bordo de la Estación Espacial Internacional, la fabricación de materiales resistentes directamente en el espacio. Este experimento abordará otra cuestión: ¿cómo producir determinadas piezas en el lugar en vez de transportarlo todo desde la Tierra?