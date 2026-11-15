🛰️ Um robô acaba de construir uma estrutura diretamente no espaço

Pela primeira vez, um robô montou automaticamente parte de uma estrutura no espaço, sem a intervenção de astronautas.

Normalmente, os satélites são construídos na Terra antes do lançamento. Seus elementos precisam caber no foguete, mesmo que tenham de ser dobrados e depois desdobrados quando estiverem em órbita. Essa limitação restringe o tamanho de alguns equipamentos. Pesquisadores do California Institute of Technology, ou Caltech, acabam de testar outro método: enviar peças separadas e montá-las automaticamente em órbita.

Visão artística de um robô montando uma grande estrutura treliçada no espaço, no âmbito do programa NOM4D.

Crédito: Caltech / Momentus.

A máquina se chama ASTRA. Ela transporta tubos leves, elementos de ligação e uma fina superfície refletora. Um braço mecânico segura as peças, posiciona-as corretamente e depois as conecta. O conjunto forma gradualmente uma armação destinada a sustentar uma antena.

O experimento envolveu um modelo com 1,4 metro de diâmetro, do qual apenas uma parte foi montada em órbita. Duas seções haviam sido preparadas antes do lançamento. O robô construiu a terceira, demonstrando assim uma etapa do processo.

O aparelho deixou a Terra em 30 de março de 2026, a bordo de uma missão da SpaceX. Em seguida, funcionou em uma plataforma espacial da empresa Momentus. Do solo, os engenheiros enviavam comandos e verificavam os resultados por meio das fotografias tiradas em órbita. A construção seguia uma sequência de movimentos automáticos, mas a equipe às vezes precisava intervir para resolver problemas.

Fotografia tirada em órbita por uma câmera do experimento ASTRA, mostrando o mecanismo de montagem e os elementos refletores da estrutura, com a Terra ao fundo.

Crédito: Caltech / Momentus.

Essas dificuldades acabaram justamente retardando o experimento. Os engenheiros dispunham de curtos períodos diários para se comunicar com o aparelho. Quando ocorria um incidente, eles reproduziam o problema em uma unidade idêntica mantida no laboratório. Depois, podiam testar uma correção antes de transmitir novas instruções ao robô espacial.

Por que construir dessa maneira? Uma antena ou um espelho de telescópio poderia um dia ultrapassar amplamente as dimensões permitidas por um foguete. Em vez de lançar um objeto enorme dobrado, seria possível transportar elementos menores. O robô os montaria então no local onde o equipamento deverá funcionar.

A missão ASTRA deve terminar em dezembro de 2026. Outro projeto do mesmo programa americano também deverá testar, a bordo da Estação Espacial Internacional, a fabricação de materiais resistentes diretamente no espaço. Esse experimento abordará outra questão: como produzir determinadas peças no local, em vez de transportar tudo a partir da Terra?