🛰️ Un robot vient de construire une structure directement dans l'espace

Pour la première fois, un robot a assemblé automatiquement une partie de structure dans l'espace, sans intervention d'astronautes.

Habituellement, les satellites sont construits sur Terre avant leur lancement. Leurs éléments doivent tenir dans la fusée, quitte à être repliés puis déployés une fois en orbite. Cette contrainte limite la taille de certains équipements. Des chercheurs du California Institute of Technology, ou Caltech, viennent de tester une autre méthode : envoyer des pièces séparées et les assembler de manière automatisée en orbite.

Vue d'artiste d'un robot assemblant une grande structure en treillis dans l'espace, dans le cadre du programme NOM4D.

Crédit : Caltech / Momentus.

Leur machine s'appelle ASTRA. Elle emporte des tubes légers, des éléments de liaison et une fine surface réfléchissante. Un bras mécanique saisit les pièces, les place dans la bonne position puis les relie. L'ensemble forme progressivement une armature destinée à soutenir une antenne.

L'expérience portait sur un modèle de 1,4 mètre de diamètre, dont seule une partie a été assemblée en orbite. Deux sections avaient été préparées avant le lancement. Le robot a construit la troisième, démontrant ainsi une étape du procédé.

L'appareil a quitté la Terre le 30 mars 2026, à bord d'une mission SpaceX. Il a ensuite fonctionné sur une plateforme spatiale de la société Momentus. Depuis le sol, les ingénieurs envoyaient des commandes et vérifiaient les résultats grâce aux photographies prises en orbite. La construction suivait une suite de gestes automatiques, mais l'équipe devait parfois intervenir pour résoudre les problèmes.

Photographie prise en orbite par une caméra de l'expérience ASTRA, montrant le mécanisme d'assemblage et les éléments réfléchissants de la structure, avec la Terre en arrière-plan.

Crédit : Caltech / Momentus.

Ces difficultés ont justement ralenti l'expérience. Les ingénieurs disposaient de courtes périodes quotidiennes pour communiquer avec l'appareil. Lorsqu'un incident survenait, ils reproduisaient le problème sur un exemplaire identique conservé au laboratoire. Ils pouvaient ensuite essayer une correction avant de transmettre de nouvelles instructions au robot spatial.

Pourquoi construire de cette manière ? Une antenne ou un miroir de télescope pourrait un jour dépasser largement les dimensions autorisées par une fusée. Plutôt que de lancer un immense objet plié, il serait possible de transporter des éléments plus petits. Le robot les assemblerait ensuite à l'endroit où l'équipement doit fonctionner.

La mission ASTRA doit se terminer en décembre 2026. Un autre projet du même programme américain doit également tester, à bord de la Station spatiale internationale, la fabrication de matériaux résistants directement dans l'espace. Cette expérience abordera une autre question : comment produire certaines pièces sur place plutôt que tout transporter depuis la Terre ?