Después de comer un hongo, algunas personas cuentan haber visto decenas, a veces cientos, de personajes diminutos paseándose a su alrededor.

Estos personajes medirían unos pocos centímetros. En los relatos, caminan sobre los muebles, se desplazan entre los objetos y parecen obedecer las mismas reglas que el mundo real. Una persona incluso describió a pequeños seres zambulléndose en su cuenco de sopa. Sin embargo, nadie más los ve: se trata de alucinaciones.

Lanmaoa asiatica es una especie de hongo comestible popular en Yunnan que provoca alucinaciones liliputienses cuando está insuficientemente cocido. Los habitantes lo llaman Jian shou quing, lo que significa «se vuelve azul en la mano», en referencia a sus rápidos cambios de color al tocarlo.

Crédito: Colin Domanauer/NHMU

Testimonios de este tipo existen desde hace décadas. En particular, se recopilaron en el suroeste de China y en una región montañosa de Filipinas. Los habitantes hablaban de hongos consumidos localmente, pero los científicos no sabían si se trataba de la misma especie.

Un equipo de la Universidad de Utah se desplazó hasta allí para recoger especímenes. Al comparar su ADN, descubrió que los hongos asociados a los relatos chinos y filipinos pertenecían efectivamente a una misma especie: Lanmaoa asiatica. Esto refuerza la idea de que un efecto biológico, más que una simple tradición cultural, podría explicar la similitud de los testimonios.

Este hongo se vende, en particular, en algunos mercados de Yunnan, en China. Los relatos de alucinaciones se refieren sobre todo a preparaciones insuficientemente cocidas. Su consumo puede provocar una intoxicación y, evidentemente, no debe intentarse para buscar estas visiones.

Los investigadores quisieron comprender qué sustancia podía provocar un efecto tan particular. Buscaron compuestos alucinógenos conocidos, en particular la psilocibina presente en otros hongos. No encontraron ninguno en sus análisis.

El misterio sigue, por tanto, sin resolverse. Lanmaoa asiatica podría contener una molécula aún desconocida, capaz de modificar la manera en que el cerebro construye las imágenes que creemos ver. Pero esta sustancia aún no ha sido identificada, y los relatos no se han reproducido en experimentos controlados.

Los científicos buscan ahora aislar las moléculas responsables. Comprender este efecto también podría ayudarles a estudiar alucinaciones similares observadas en ciertas enfermedades. Por ahora, este hongo plantea sobre todo una pregunta: ¿por qué personas separadas por miles de kilómetros cuentan que ven seres diminutos tan parecidos?