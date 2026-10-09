🪐 Una vida terrestre podría desarrollarse cerca de Saturno

Un microorganismo terrestre logró desarrollarse en un agua de laboratorio diseñada para reproducir las condiciones de un océano extraterrestre, el de Encélado.

Esta pequeña luna de Saturno está cubierta por una gruesa capa de hielo. Debajo habría un vasto océano de agua líquida, en contacto con un fondo rocoso. Unos chorros expulsan regularmente vapor y granos de hielo al espacio. La sonda Cassini atravesó estas columnas y detectó en ellas sales, así como moléculas que contienen carbono.

Representación de la actividad hidrotermal en Encélado basada en los datos de la misión Cassini-Huygens

Crédito: ESA

Los investigadores quisieron saber si un organismo terrestre podía vivir en un agua con características similares a las de este océano. Eligieron Methanothermococcus okinawensis, un microorganismo que vive de forma natural cerca de fuentes hidrotermales submarinas. Pertenece a las arqueas, unos seres microscópicos diferentes de las bacterias. Puede vivir sin oxígeno y produce metano.

El laboratorio recreó, por tanto, un agua muy alcalina, con un pH que podía alcanzar 11. Esta agua también contenía mucho carbonato y muy poco dióxido de carbono disponible. Los investigadores reprodujeron las reacciones que podrían producirse entre el agua y las rocas calientes del fondo oceánico.

En un medio nutritivo clásico con el mismo pH, el microorganismo no se desarrollaba por falta de dióxido de carbono disuelto. En el agua que reproducía la de Encélado, por el contrario, continuaba creciendo y produciendo metano. El hidrógeno liberado por las reacciones entre el agua y las rocas le proporcionaba parte de los recursos necesarios.

Ilustración del orbitador Cassini de la NASA atravesando un gigantesco chorro de vapor sobre la luna Encélado.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

En concreto, el organismo logró adaptar su funcionamiento a las cantidades extremadamente bajas de dióxido de carbono disponibles. Esto indica que una química comparable a la considerada en Encélado no impide necesariamente este tipo de vida.

Las gotas de agua expulsadas desde el océano de Encélado podrían contener sustancias orgánicas. Una futura sonda no tendría necesariamente que aterrizar ni perforar varios kilómetros de hielo. Podría atravesar las columnas y analizarlas, como Cassini ya hizo con instrumentos menos adaptados a la búsqueda de vida.

La Agencia Espacial Europea estudia precisamente una futura misión a Encélado dedicada, entre otras cosas, a esta cuestión.