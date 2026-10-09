🪐 Uma vida terrestre poderia se desenvolver perto de Saturno

Um microrganismo terrestre conseguiu se desenvolver em uma água de laboratório projetada para reproduzir as condições de um oceano extraterrestre, o de Encélado.

Essa pequena lua de Saturno é coberta por uma espessa camada de gelo. Abaixo dela haveria um vasto oceano de água líquida, em contato com um fundo rochoso. Jatos expulsam regularmente vapor e grãos de gelo para o espaço. A sonda Cassini atravessou essas plumas e detectou nelas sais e moléculas contendo carbono.

Representação da atividade hidrotermal em Encélado baseada nos dados da missão Cassini-Huygens

Crédito: ESA

Os pesquisadores quiseram saber se um organismo terrestre poderia viver em uma água com características semelhantes às desse oceano. Eles escolheram Methanothermococcus okinawensis, um microrganismo que vive naturalmente perto de fontes hidrotermais submarinas. Ele pertence às arqueias, seres microscópicos diferentes das bactérias. Pode viver sem oxigênio e produz metano.

O laboratório recriou então uma água muito alcalina, com pH que podia chegar a 11. Essa água também continha muito carbonato e pouquíssimo dióxido de carbono disponível. Os pesquisadores reproduziram as reações que poderiam ocorrer entre a água e as rochas quentes do fundo oceânico.

Em um meio nutritivo convencional ajustado ao mesmo pH, o microrganismo não se desenvolvia devido à falta de dióxido de carbono dissolvido. Na água que reproduzia a de Encélado, ao contrário, ele continuava a crescer e a produzir metano. O hidrogênio liberado pelas reações entre a água e as rochas fornecia parte dos recursos necessários.

Ilustração do orbitador Cassini, da NASA, atravessando um gigantesco jato de vapor acima da lua Encélado.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

Concretamente, o organismo conseguiu adaptar seu funcionamento às quantidades muito pequenas de dióxido de carbono disponíveis. Isso indica que uma química comparável à considerada em Encélado não impede necessariamente esse tipo de vida.

As gotículas de água expelidas do oceano de Encélado poderiam conter substâncias orgânicas. Uma futura sonda não precisaria necessariamente pousar nem perfurar vários quilômetros de gelo. Ela poderia atravessar as plumas e analisá-las, como a Cassini já fez com instrumentos menos adequados à busca por vida.

A Agência Espacial Europeia está justamente estudando uma futura missão para Encélado dedicada, entre outras coisas, a essa questão.