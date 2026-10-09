🪐 Une vie terrestre pourrait se développer près de Saturne

Un micro-organisme terrestre a réussi à se développer dans une eau de laboratoire conçue pour reproduire les conditions d'un océan extraterrestre, celui d’Encelade.

Cette petite lune de Saturne est recouverte d’une épaisse couche de glace. En dessous se trouverait un vaste océan d’eau liquide, en contact avec un fond rocheux. Des jets expulsent régulièrement de la vapeur et des grains de glace dans l’espace. La sonde Cassini a traversé ces panaches et y a détecté des sels ainsi que des molécules contenant du carbone.

Représentation de l'activité hydrothermale sur Encelade basée sur les données de la mission Cassini-Huygens

Crédit : ESA

Les chercheurs ont voulu savoir si un organisme terrestre pouvait vivre dans une eau possédant des caractéristiques proches de cet océan. Ils ont choisi Methanothermococcus okinawensis, un micro-organisme vivant naturellement près de sources chaudes sous-marines. Il appartient aux archées, des êtres microscopiques différents des bactéries. Il peut vivre sans oxygène et produit du méthane.

Le laboratoire a donc recréé une eau très alcaline, avec un pH pouvant atteindre 11. Cette eau contenait aussi beaucoup de carbonate et très peu de dioxyde de carbone disponible. Les chercheurs ont reproduit les réactions pouvant se produire entre l’eau et les roches chaudes du fond océanique.

Dans un milieu nutritif classique porté au même pH, le micro-organisme ne se développait pas faute de dioxyde de carbone dissous. Dans l’eau reproduisant celle d’Encelade, il continuait au contraire à croître et à produire du méthane. L’hydrogène libéré par les réactions entre l’eau et les roches lui fournissait une partie des ressources nécessaires.

Illustration de l'orbiteur Cassini de la NASA traversant un gigantesque jet de vapeur au-dessus de la lune Encelade.

Crédit : NASA/JPL-Caltech

Concrètement, l’organisme a réussi à adapter son fonctionnement aux très faibles quantités de dioxyde de carbone disponibles. Cela indique qu’une chimie comparable à celle envisagée sur Encelade n’empêche pas forcément ce type de vie.

Les gouttelettes d’eau expulsées depuis l’océan d’Encelade pourraient contenir des substances organiques. Une future sonde n’aurait pas nécessairement besoin de se poser ni de percer plusieurs kilomètres de glace. Elle pourrait traverser les panaches et les analyser, comme Cassini l’a déjà fait avec des instruments moins adaptés à la recherche de vie.

L’Agence spatiale européenne étudie justement une future mission vers Encelade consacrée notamment à cette question.