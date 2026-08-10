🌊 QuadBoat : un bateau-robot à quatre pattes qui "marche sur l'eau"

Un bateau-robot doté de quatre pattes pourrait un jour aider les sauveteurs à rejoindre plus rapidement une personne en difficulté. Baptisé QuadBoat, ce prototype s’inspire des dolomedes, des araignées qui se déplacent sur l'eau. Il a été conçu pour repérer, suivre et récupérer des objets flottants.

Le dispositif a été développé par des chercheurs du Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society, en Chine, et du Stevens Institute of Technology, aux États-Unis. Contrairement à une embarcation classique, sa coque centrale est entourée de quatre membres articulés qui servent de flotteurs. Leur position peut être modifiée pour orienter le robot, stabiliser sa trajectoire ou saisir une cible.

Le bateau-robot QuadBoat

Les dolomedes se déplacent sur l’eau grâce à leurs longues pattes hydrophobes et à la tension superficielle. QuadBoat ne reproduit pas ce mécanisme : il flotte par poussée d’Archimède, comme un bateau. Son architecture reprend plutôt la capacité de ces animaux à ajuster rapidement leurs appuis et leur posture sur une surface mobile.

Pour coordonner ses mouvements, le système combine plusieurs méthodes de contrôle. Un calcul de cinématique inverse détermine les positions nécessaires pour chaque articulation. Un contrôleur prédictif anticipe ensuite la trajectoire du véhicule, et un système PID corrige les écarts. Cet assemblage vise à maintenir une navigation précise malgré les mouvements simultanés des quatre membres.

Les chercheurs ont testé le prototype dans un bassin, puis lors d’expériences en extérieur. QuadBoat devait suivre des parcours imposés, reproduire différentes postures et détecter une cible grâce à une caméra. Les démonstrations montrent qu’il peut s’approcher d’un objet flottant, le maintenir entre ses pattes avant et le ramener vers une zone déterminée.

Dolomedes fimbriatus marchant sur l'eau

Image Wikimedia

Ces résultats ne prouvent pas encore que la machine puisse sauver une personne. Les essais ont porté sur des objets, dans des conditions plus simples qu’une mer agitée. L'engin devra supporter les vagues, le vent, les courants, une visibilité réduite et une charge bien supérieure.

Une version aboutie pourrait compléter les bouées motorisées et les véhicules de surface déjà utilisés par certains services de secours. Ses pattes offriraient une prise directe sur une cible, plutôt qu’un simple moyen de l’approcher. Les prochaines étapes devraient inclure des essais avec des mannequins, des capteurs renforcés et des scénarios représentatifs d’interventions réelles.