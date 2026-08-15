🌱 Un champignon et une bactérie coopèrent pour fournir du fer aux plantes

Deux microorganismes du sol peuvent agir ensemble pour aider les plantes à obtenir du fer. Les chercheurs ont étudié un champignon, Trichoderma brevicompactum TB2, et une bactérie, Pseudomonas fluorescens PSE180.

Le fer est indispensable à la photosynthèse et à plusieurs réactions cellulaires. Il peut pourtant être présent en grande quantité sans être utilisable par les racines. Dans un sol calcaire, le pH élevé maintient une partie de ce fer sous des formes peu solubles.

Le fer est indispensable à la photosynthèse.

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Les chercheurs ont commencé par ajouter le champignon TB2 à deux types de sols. Le premier sol conservait ses microorganismes naturels. Le second sol avait été stérilisé afin d’en retirer l’essentiel. Cette comparaison devait déterminer si le champignon agissait seul ou avec l’aide d’autres microbes naturellement présents dans le sol.

Dans le sol naturel, TB2 améliorait davantage la croissance des plantes et leur teneur en fer. Son effet diminuait dans le sol stérilisé. Ce résultat montrait que le champignon bénéficiait probablement de la présence de certaines bactéries vivant autour des racines.

L’équipe a ensuite analysé l’ADN bactérien présent dans cette zone, appelée rhizosphère. Elle a recherché les bactéries devenues plus abondantes après l’ajout du champignon. Une signature génétique, nommée ASV49, ressortait particulièrement dans les échantillons traités.

Les chercheurs ont isolé plusieurs bactéries du sol pour retrouver celle correspondant à ASV49. Une souche de Pseudomonas fluorescens, baptisée PSE180, présentait une correspondance génétique. Ils ont alors cultivé cette bactérie avec le champignon pour vérifier leur compatibilité. Ces tests n’ont montré aucune inhibition importante entre les deux organismes.

Les plantes ont enfin reçu le champignon seul, la bactérie seule ou les deux ensemble. L’association a donné les meilleurs résultats pour la croissance et l’accumulation de fer dans les conditions étudiées. Le champignon semble favoriser la bactérie, qui contribue ensuite à libérer le fer autour des racines.

Ces essais ont été réalisés avec des souches précises et dans un environnement contrôlé. Les chercheurs doivent encore vérifier leur efficacité sur d’autres plantes, dans différents sols et sur plusieurs saisons. Ils devront aussi mesurer la stabilité de cette coopération face aux variations de température, d’humidité et de fertilisation.