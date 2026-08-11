🔶 Curiosity découvre une vaste étendue de polygones sur Mars

Curiosity a découvert sur Mars un paysage couvert de petites fractures polygonales, semblables à un immense nid d’abeilles.

Les structures de ce type sont généralement des fissures de boue séchée, mais plusieurs mécanismes peuvent les produire. Les mesures du rover devront donc déterminer si ce nouveau champ conserve réellement la trace d’anciens épisodes humides.

Un gros plan des fractures polygonales découvertes par le rover Curiosity de la NASA sur Mars.

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Le rover a rencontré ces formes en gravissant une vallée du mont Sharp surnommée Valle Grande. Chaque polygone mesure environ 4 à 8 centimètres de large. Curiosity avait déjà observé de petites zones comparables, mais jamais une étendue aussi vaste : les motifs se prolongent dans toutes les directions visibles et remontent même les flancs d’une butte voisine.

Les fractures polygonales peuvent apparaître quand une boue humide se contracte en séchant, puis éventuellement lors de nouveaux cycles d’humidification. Toutefois, la chaleur et le froid peuvent aussi fissurer une roche. Une autre possibilité est la compression d’un sédiment enterré, qui expulse son eau.

Le contexte géologique rend cette recherche particulièrement intéressante. Il y a des milliards d’années, des lacs et des cours d’eau occupaient les contreforts inférieurs du mont Sharp, que Curiosity gravit depuis 2014. Le rover y a trouvé des traces chimiques de cette histoire aqueuse, ainsi que des molécules carbonées pouvant précéder la formation d’ARN et d’ADN.

Ces molécules ne constituent pourtant pas une preuve de vie martienne. Des processus géologiques peuvent produire les mêmes composés, et aucune origine biologique n’a été établie. Elles montrent seulement que l’ancienne Mars réunissait de l’eau, des nutriments et une chimie compatible avec un environnement habitable pour des microbes.

Curiosity, arrivé en août 2012, poursuit ainsi une quête de longue durée plutôt qu’une recherche directe d’organismes. Le nouveau champ de polygones ajoute un site où comparer la chimie, la texture et la stratigraphie des roches.