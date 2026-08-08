🦷 L’eau gazeuse est-elle vraiment mauvaise pour les dents ?

L’eau gazeuse nature semble beaucoup moins agressive pour les dents qu’un soda sucré.

Une petite étude présentée au congrès NUTRITION 2026 montre qu’elle augmente brièvement l’acidité de la bouche, sans atteindre le seuil généralement associé à la dissolution de l’émail. Ces résultats restent toutefois préliminaires.

L’émail est la couche minérale qui protège la surface des dents. Il peut commencer à se déminéraliser lorsque le pH buccal descend sous environ 5.5. Plus cette baisse est forte et prolongée, plus le risque d’érosion augmente, surtout lorsque les expositions acides se répètent au fil de la journée.

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Les chercheurs ont comparé quatre boissons chez 20 adultes : de l’eau plate, de l’eau gazeuse nature, de l’eau gazeuse enrichie en calcium et un soda sucré. Ils ont mesuré le pH de la salive avant la consommation, puis à plusieurs moments après chaque boisson, afin d’observer la durée de l’acidification.

Le soda a provoqué la baisse la plus marquée et la plus durable. L’eau gazeuse a également réduit temporairement le pH, car le dioxyde de carbone dissous forme un peu d’acide carbonique. La salive a cependant ramené rapidement l’acidité vers son niveau initial, sans passage sous le seuil de 5.5 dans cette expérience.

Cela ne signifie pas que toutes les eaux pétillantes se valent. Les versions aromatisées peuvent contenir de l’acide citrique, des jus ou d’autres ingrédients plus agressifs pour l’émail. Le sucre ajoute un second mécanisme : les bactéries buccales le transforment en acides, ce qui prolonge encore l’exposition des dents.

Le calcium ajouté n’a pas transformé radicalement les résultats observés. Cette piste reste néanmoins intéressante, car le calcium participe à l’équilibre minéral de l’émail. L’étude n’a pas directement mesuré une perte de matière dentaire. Elle a seulement suivi l’acidité de la salive, qui constitue un indicateur indirect du risque.

Le nombre limité de participants empêche aussi de généraliser ces résultats à toute la population. La quantité et la composition de la salive varient selon les personnes. L’hygiène buccale, l’alimentation, la fréquence de consommation et l’usage de fluor modifient également la capacité de la bouche à neutraliser les acides.

Pour un usage courant, une eau gazeuse nature consommée avec modération apparaît donc moins préoccupante qu’un soda. Le risque augmente surtout lorsqu’une boisson acide est sirotée pendant plusieurs heures. Des études plus longues devront vérifier si cette acidification brève produit réellement des effets mesurables sur l’émail.