💧 Le secret caché des déserts

Il y a un secret caché derrière les déserts de notre planète. Du Sahara aux terres glacées de l'Arctique, ces étendues arides ont une chose en commun: un manque de pluie. Mais pourquoi certains endroits de la Terre reçoivent-ils beaucoup moins de précipitations que d'autres ? Plongeons dans le mystère des déserts et découvrons comment ils sont nés et pourquoi ils restent si secs.

Les déserts sont le résultat des schémas de circulation de l'air à l'échelle mondiale. L'énergie solaire frappe la Terre directement à l'équateur, chauffant l'air et faisant évaporer l'humidité. L'air chaud et sec se déplace ensuite vers les pôles et redescend autour de 30 degrés de latitude, selon Lynn Fenstermaker, écologiste à l'Institut de recherche sur les déserts à Reno, Nevada. Ce modèle de circulation est appelé cellule de Hadley, et il entraîne la formation des alizés et de nombreux grands déserts tels que le Sahara, le Gobi et le Kalahari.

Vallée de la mort (en Californie, États-Unis) - Wikipédia

Cependant, d'autres facteurs entrent en jeu, tels que l'interaction entre les vents et la topographie. Par exemple, l'air humide qui provient de l'océan et rencontre une chaîne de montagnes peut perdre son humidité sous forme de pluie ou de neige en montant le long des pentes. Une fois de l'autre côté de la montagne, l'air devient sec, créant des déserts comme le désert de Mojave en Californie.

Andreas Prein, scientifique au Centre national de recherche atmosphérique à Boulder, Colorado, ajoute que la distance entre les zones intérieures et les grands plans d'eau peut également influencer la formation des déserts. Par exemple, le désert de Gobi en Asie centrale est loin de l'océan et protégé par l'Himalaya.

Le fait d'être côtier ne signifie pas toujours être humide. Les courants océaniques froids peuvent créer du brouillard qui, lorsqu'il se déplace au-dessus des terres, retient l'humidité dans l'air sans la faire retomber sous forme de pluie. Cela peut créer des déserts côtiers, comme l'Atacama au Chili, l'un des endroits les plus secs de la planète. Il est également important de noter que tous les déserts ne sont pas chauds : certaines régions de l'Arctique et de l'Antarctique sont considérées comme des déserts en raison de leur faible taux de précipitations.

Le changement climatique influe également sur la répartition des déserts. Par exemple, il y a des milliers d'années, le Sahara était couvert de prairies et de forêts tropicales. Aujourd'hui, les déserts évoluent en raison de l'expansion des cellules de Hadley, provoquée par le réchauffement climatique. Des températures plus élevées peuvent accélérer ce processus en augmentant l'évaporation de l'eau et en asséchant davantage l'air.

Dunes du désert de Gobi - Wikimedia

Les activités humaines contribuent également à la transformation des paysages. La déforestation pour laisser place à l'agriculture supprime la végétation native, ce qui peut réduire les précipitations dans les régions tropicales. Si plus d'eau s'évapore au lieu d'être retenue dans le sol par les plantes, un cercle vicieux assèche progressivement les paysages. Les zones semi-arides en bordure des déserts existants sont particulièrement vulnérables.

Comme le souligne Andreas Prein, "ce sont souvent des facteurs combinés qui favorisent la croissance des déserts. Ce n'est pas seulement l'activité humaine, ou le changement climatique, ou la variabilité naturelle du climat, mais c'est tout cela qui pousse les écosystèmes au-delà du point de basculement."