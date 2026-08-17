🧪 Ce médicament expérimental suralimente le cancer... et ça fonctionne

De nombreuses cellules cancéreuses consomment beaucoup de glucose pour grandir.

Une molécule expérimentale exploite cette dépendance d’une manière inattendue : elle accélère leur consommation, puis perturbe un autre circuit énergétique. Testée sur des cellules et des souris, elle a ralenti la croissance de tumeurs sans provoquer de perte de poids visible pendant l’expérience.

La molécule, appelée XJ-4-85, cible PFKL, une enzyme qui contrôle une étape clé de la glycolyse. La glycolyse désigne la série de réactions qui transforme le glucose en énergie et en matériaux utilisables par la cellule. Beaucoup de tumeurs s’appuient fortement sur cette voie, même lorsque l’oxygène ne manque pas.

Habituellement, une stratégie anticancéreuse cherche plutôt à freiner ce carburant. Ici, les chercheurs ont fait l’inverse.

XJ-4-85 se fixe durablement sur un point précis de PFKL et maintient l’enzyme dans sa forme active. Cette activation pousse davantage de glucose dans la glycolyse. Les mesures réalisées dans plusieurs types de cellules ont montré une hausse rapide des produits issus de cette voie, ainsi qu’une augmentation de son activité globale.

Mais la molécule ne se contente pas d’appuyer sur l’accélérateur. Lorsqu’elle se lie à PFKL, elle libère aussi une seconde partie qui bloque CPT2, une protéine impliquée dans l’utilisation des graisses par les mitochondries. Autrement dit, elle stimule une source d’énergie tout en gênant une autre solution de secours.

Ce double effet pourrait expliquer pourquoi les cellules tumorales ont été plus sensibles que plusieurs lignées non cancéreuses étudiées en laboratoire.

Pour vérifier son action dans un organisme vivant, l’équipe a implanté des cellules de mélanome chez des souris. Lorsque les tumeurs ont atteint environ 100 mm³, les animaux ont reçu chaque jour la molécule ou différents produits de comparaison. Après deux semaines, la croissance tumorale était nettement réduite avec XJ-4-85.

Des expériences génétiques ont ensuite renforcé l’interprétation. Lorsque PFKL était supprimée dans les cellules tumorales, l’efficacité diminuait fortement. La suppression de CPT2 réduisait également la réponse. Ces résultats indiquent que les deux cibles participent bien à l’effet observé, plutôt qu’une simple toxicité générale.

Reste maintenant à transformer ce principe chimique en candidat thérapeutique. Les chercheurs devront mesurer sa distribution dans l’organisme, sa sécurité sur une durée plus longue et son efficacité dans d’autres modèles de cancer.