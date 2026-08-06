🧠 Des chercheurs trouvent un "journal du sommeil" dans le cerveau

Le cerveau pourrait disposer d’un mécanisme moléculaire capable de suivre le temps passé à dormir. Des chercheurs l’ont observé chez la souris. Ce signal reflète aussi les brèves interruptions du sommeil et la probabilité d’un réveil.

L’équipe a étudié la protéine kinase A, appelée PKA. Cette enzyme ajoute des groupes chimiques à certaines protéines présentes dans les cellules cérébrales. Son activité avait déjà été associée à l’état d’éveil.

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Les chercheurs ont utilisé un capteur fluorescent pour suivre ce mécanisme en temps réel. Lorsque les souris restaient éveillées, le niveau de marquage chimique demeurait élevé et stable. Il diminuait progressivement dès le début du sommeil.

Cette baisse se poursuivait pendant toute la période de repos. Elle formait ainsi une sorte de chronomètre moléculaire. Plus le sommeil durait, plus le signal lié à la PKA devenait faible.

Les micro-éveils modifiaient toutefois ce rythme. Chaque interruption très brève était associée à une remontée du signal, avant une nouvelle diminution. Le mécanisme enregistrait donc à la fois la durée totale et la fragmentation du sommeil.

Selon les chercheurs, cette mesure prédit mieux un réveil imminent que la seule durée du repos. Elle ne déclenche pas nécessairement le réveil. Elle indiquerait plutôt que le cerveau devient progressivement prêt à sortir du sommeil.

Cette découverte pourrait aider à mieux comprendre la dette de sommeil. Celle-ci reste difficile à mesurer directement chez une personne. Les tests actuels évaluent surtout les performances, l’attention ou les conséquences physiologiques du manque de repos.

L’étude a été réalisée chez des souris et publiée sous forme de prépublication. Elle n’a donc pas encore été évaluée par d’autres scientifiques. Des travaux supplémentaires devront vérifier si le même mécanisme fonctionne chez l’être humain.