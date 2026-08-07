💊 SIDA : Essai réussi d'un nouveau traitement contre le VIH

Une association de deux médicaments pourrait remplacer la prise quotidienne d’un traitement contre le VIH par un seul comprimé chaque semaine. Cette thérapie est étudiée chez des adultes dont la charge virale est déjà indétectable. Elle ne concerne donc pas encore les personnes qui commencent leur prise en charge.

Le VIH reste présent dans l’organisme, même lorsque les médicaments empêchent le virus de se multiplier et le rendent indétectable dans le sang. Le traitement doit alors être poursuivi régulièrement. Une prise hebdomadaire pourrait simplifier le quotidien sans modifier l’objectif principal : maintenir le virus sous contrôle.

Le comprimé associe l’islatravir, développé par Merck, et le lénacapavir, développé par Gilead Sciences. Ces deux molécules agissent de manière différente, mais leur effet recherché est similaire : empêcher le VIH de produire de nouvelles copies de lui-même. Cette combinaison vise ainsi plusieurs étapes du cycle de multiplication du virus.

Les résultats annoncés proviennent de deux essais cliniques de phase 3, appelés ISLEND-1 et ISLEND-2. Ce stade correspond à des études menées sur un grand nombre de participants, afin de comparer le nouveau traitement à des thérapies déjà utilisées. Ici, la prise hebdomadaire a été confrontée à des traitements antirétroviraux quotidiens.

Après 48 semaines, l’association a maintenu le virus sous contrôle chez les participants concernés. Les résultats se sont révélés comparables à ceux des traitements quotidiens utilisés comme référence dans les deux essais. Autrement dit, la fréquence réduite des prises n’a pas entraîné de perte d’efficacité dans les conditions étudiées.

Pour les personnes vivant avec le VIH, l’intérêt serait surtout pratique. Un seul comprimé à prendre chaque semaine pourrait remplacer une routine quotidienne parfois contraignante. Cette organisation ne supprimerait pas le traitement, mais elle pourrait rendre son suivi plus simple et réduire la place qu’il occupe dans la vie de tous les jours.

Une prise moins fréquente pourrait également aider certaines personnes à éviter les oublis. Le bénéfice ne serait toutefois pas identique pour tout le monde, car les habitudes, l’état de santé et les besoins varient d’un patient à l’autre. Un suivi médical resterait donc nécessaire pour vérifier l’efficacité et la tolérance du traitement.

Le profil de sécurité observé était généralement comparable à celui des traitements de référence. Les entreprises indiquent qu’aucun nouveau signal préoccupant n’a été identifié dans ces premiers résultats. Ces données devront toutefois être examinées en détail, car les essais cliniques ne permettent pas toujours de prévoir tous les effets qui apparaîtraient dans une utilisation plus longue.

La combinaison reste expérimentale et n’est pas encore autorisée. Les autorités sanitaires devront analyser l’ensemble des résultats avant de décider si elle peut être proposée aux patients. En cas d’approbation, elle pourrait devenir le premier traitement oral complet contre le VIH pris une seule fois par semaine, mais cette possibilité dépend encore de cette évaluation.