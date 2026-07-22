✈️ Un avion hybride-électrique franchit pour la première fois l’altitude des lignes commerciales

L'avion expérimental Saab 340B a dépassé 9 144 m d’altitude avec une propulsion hybride-électrique. GE Aerospace, la NASA, BETA Technologies et Boeing annoncent ainsi une démonstration à l’altitude habituelle des avions de ligne.

Le système testé associe un turbopropulseur et des équipements électriques de forte puissance. Sur le côté droit du Saab 340B, le moteur, les générateurs, l’électronique de puissance et l’hélice ont été modifiés. Le moteur conventionnel de l’autre côté est resté en place.

L'avion expérimental Saab 340B

Cette architecture hybride n’implique donc pas que l’avion fonctionne uniquement sur batteries. Elle utilise une source électrique pour assister la propulsion et mieux gérer certaines phases de vol. L’objectif des essais est d’évaluer les performances d’un ensemble de puissance de classe mégawatt dans des conditions réelles.

Le démonstrateur est issu du programme Electrified Powertrain Flight Demonstration de la NASA. Les équipes ont notamment étudié le fonctionnement à haute tension, le refroidissement, les conversions de courant et l’intégration de l’ensemble dans une nacelle. Ces éléments comptent autant que le moteur lui-même.

Ces essais confirment une capacité de vol, mais ne suffisent pas encore à définir les gains précis pour des avions de transport.

La réduction de la consommation dépendra de nombreux paramètres, dont la masse des équipements, les batteries, la mission effectuée et la taille de l’avion. Les contraintes de sécurité, de certification et de maintenance devront aussi être résolues avant toute exploitation commerciale.

Les données récoltées doivent désormais guider la conception de propulsions électriques. Elles pourront notamment alimenter des travaux sur de futurs moteurs d’avions moyen-courriers. Pour l’instant, le Saab 340B reste un laboratoire volant destiné à éprouver une technologie encore en développement.