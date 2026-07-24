☄️ Les débris issus d'une seule collision auraient bombardé la Terre, Mars et la Lune

Il y a environ 800 millions d’années, une collision dans la ceinture principale d’astéroïdes aurait déclenché une pluie de débris vers la Terre, Mars et la Lune. Des chercheurs proposent ce scénario pour expliquer une concentration inhabituelle d’impacts et de changements globaux.

L’événement serait lié à la dislocation d’un ancien corps parent de la famille d’astéroïdes Eulalia. Cette collision aurait produit de nombreux fragments riches en carbone. Une partie d’entre eux aurait ensuite été lentement déplacée vers une zone orbitale instable.

Les chercheurs ont utilisé des modèles numériques pour suivre l’évolution de ces fragments. Leur simulation tient compte de la gravité des planètes, mais aussi de l’effet Yarkovsky. Ce phénomène modifie progressivement l’orbite d’un petit astéroïde sous l’effet de la chaleur reçue et réémise.

Selon les calculs, environ trois quarts des fragments auraient fini par atteindre une résonance avec Jupiter. Cette configuration aurait favorisé leur déplacement dans la région occupée par les planètes intérieures. Un bombardement aurait alors eu lieu pendant une période pouvant atteindre 150 millions d’années.

La Lune fournit les indices les plus visibles. Plusieurs études ont déjà indiqué une hausse importante des impacts lunaires autour de cette époque. L’âge de certains cratères et de verres produits par des impacts correspond à cette période.

Le modèle relie notamment l’événement à la formation du cratère Copernic, même si cette interprétation devra être confrontée à d’autres données.

Sur Terre, la période coïncide avec d’importants changements de la biosphère. Il est possible que certains impacts aient perturbé le climat ou les écosystèmes, mais le lien reste difficile à démontrer. L’érosion et la tectonique ont en effet effacé la plupart des cratères terrestres anciens.

Mars aurait également pu subir des conséquences. Les auteurs indiquent que les impacts ont peut-être contribué à une phase d’activité volcanique.

Cette étude montre qu’une collision dans la ceinture d’astéroïdes peut influencer l’histoire de plusieurs planètes. Les futures missions lunaires et martiennes pourraient fournir des échantillons supplémentaires pour vérifier si cette pluie de débris a réellement touché le Système solaire interne.