🧂 Avant sa perte, le rover Zhurong a observé sur Mars des cristaux très spéciaux

Le rover chinois Zhurong a observé sur Mars des structures que des chercheurs interprètent comme des cristaux de gypse formés par évaporation. Ces dépôts se trouvent dans le sud d’Utopia Planitia, au sein d’une couche rocheuse superficielle. Ils indiqueraient la présence passée d’eau salée liquide, bien après les périodes les plus humides de la planète.

Les images montrent des formes cristallines de plusieurs dizaines de centimètres. Leur géométrie rappelle la sélénite, une variété transparente ou claire du gypse terrestre. Ce minéral hydraté contient de l’eau dans sa structure.

Selfie du rover Zhurong avec l’atterrisseur Tianwen-1, pris par la caméra télécommandée déployable Tianwen-1.

La couche étudiée mesure environ 5 à 10 cm d’épaisseur et repose sur un terrain âgé d’environ 760 millions d’années. Cette estimation place le dépôt dans l’Amazonien, période géologique récente à l’échelle martienne. Mars était alors généralement froide et sèche, ce qui rend ces indices aqueux particulièrement intéressants.

Selon le modèle proposé, une eau souterraine salée aurait pu remonter vers la surface sous l’effet d’une activité magmatique. Elle aurait alimenté un plan d’eau très peu profond, probablement couvert en grande partie par de la glace. L’évaporation ou la congélation progressive aurait concentré les sels jusqu’à la croissance des cristaux.

Ces dépôts diffèrent de nombreux sulfates martiens déjà connus, souvent liés à l’altération de roches anciennes. Ici, les auteurs défendent l’existence d’une évaporite primaire, formée directement lors de la concentration d’une saumure. Cette interprétation repose sur la morphologie des cristaux et doit être confirmée par d’autres observations ou analyses d’échantillons.

De grands cristaux de sélénite peuvent enfermer de minuscules poches du liquide dans lequel ils se sont développés. De telles inclusions pourraient conserver des informations sur la chimie d’anciennes saumures martiennes, qu'il serait possible d'analyser avec une mission conçue pour cela.

Zhurong (en chinois 祝融, Zhùróng) est le premier rover martien chinois sur Mars. Il s'est posé le 14 mai 2021. Le rover a été désactivé en mai 2022 pour une durée prévue d'environ 7 mois afin de le protéger de l'hiver martien. Cependant, il n'a pas pu être réactivé dû à l'accumulation de poussière sur ses panneaux solaires et est considéré aujourd'hui comme perdu. Des résultats scientifiques continuent toutefois d'être publiés encore aujourd'hui, basés sur les données que le rover a pu collecter durant son année de fonctionnement.