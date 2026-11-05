🛰️ Uma foto revela o misterioso avião espacial chinês em órbita

Há vários anos, a China envia e reenvia um aparelho "secreto" ao espaço. Uma fotografia acaba de revelar parte do mistério que o envolve.

A imagem foi registrada em 2024, quando o veículo orbitava a Terra. Ela acaba de ser divulgada em um relatório americano publicado em 26 de outubro de 2026. O registro foi feito por um satélite da Maxar, uma empresa agora chamada Vantor.

Fotografia do avião espacial chinês em órbita, registrada em 28 de maio de 2024. Um objeto é visível na parte traseira, assim como painéis solares abertos.

Crédito: Maxar Technologies / Vantor, por meio da Agência de Inteligência de Defesa.

É possível observar um pequeno avião espacial com asas triangulares, cuja silhueta lembra a de um ônibus espacial. Sua fuselagem escura tem uma proteção contra o calor para o retorno à atmosfera. Também é possível distinguir as portas de seu compartimento de carga e um módulo traseiro equipado com painéis solares.

Esse veículo é geralmente chamado de Shenlong, ou «dragão divino». Ao contrário de um satélite comum, ele pode retornar à Terra depois de vários meses em órbita. Uma vez recuperado, pode ser preparado para uma nova missão. Ele é lançado a bordo de um foguete convencional.

A China realizou o primeiro voo desse tipo em 2020. Várias missões se seguiram, algumas com duração de muitos meses. Uma quarta missão está em andamento desde fevereiro de 2026. As autoridades chinesas divulgam poucas informações sobre os experimentos realizados durante essas permanências no espaço.

O avião espacial americano X-37B em uma pista após retornar à Terra, em março de 2025. Esse aparelho reutilizável apresenta características comparáveis às do programa espacial chinês.

Crédito: U.S. Space Force, domínio público.

Essa falta de informações deixa os observadores com muitas perguntas. Dados de rastreamento orbital mostram que o aparelho pode liberar pequenos objetos no espaço, e também foram observadas manobras próximas a alguns desses objetos. Podem se tratar de testes de encontro ou de recuperação de equipamentos.

O avião espacial chinês lembra o X-37B americano, que também é reutilizável. Os dois aparelhos são capazes de transportar equipamentos e retornar à Terra após a missão.

A nova fotografia fornece principalmente informações sobre o formato do aparelho e seus equipamentos visíveis. Ela não revela o conteúdo de seu compartimento de carga nem a natureza exata de seus experimentos. Para os especialistas em espaço, ainda assim, é um documento raro sobre um programa discreto.