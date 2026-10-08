🧠 ChatGPT pode modificar suas memórias

Um resumo contendo uma única informação falsa pode modificar a memória que guardamos de uma cena vista anteriormente.

Pesquisadores da Universidade de Georgetown e da Universidade de Washington testaram esse efeito com uma cena animada que representava um acidente. Um carro chega a uma interseção com uma placa de pare ou uma placa de dê a preferência. Em seguida, vira e atropela um pedestre. Os participantes deveriam lembrar o que tinham realmente visto.

Markus Winkler · Pexels

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Entre 24 e 48 horas depois, eles liam um resumo da cena gerado pelo ChatGPT. Dependendo do grupo, o texto indicava corretamente a placa ou mencionava a outra. Em seguida, os pesquisadores pediam aos participantes que respondessem com base na memória que tinham do vídeo, e não no resumo.

O resultado é claro. Entre as 328 pessoas incluídas na análise, 83,6% das que tinham lido a informação correta no texto do ChatGPT reconheceram a placa correta. Com uma informação enganosa, essa proporção caía para 44,8%. Portanto, o texto lido depois do vídeo havia modificado a resposta sobre um detalhe específico da cena.

Seria possível pensar que um aviso sobre a origem do texto protegeria contra esse efeito. Os participantes eram justamente informados de que o resumo vinha de uma IA ou de um transcritor humano. Na realidade, todos liam um texto produzido com o ChatGPT. A etiqueta «IA» não reduziu de maneira significativa a influência da informação errônea.

O experimento se baseia em um fenômeno conhecido há várias décadas: uma informação recebida depois de um acontecimento pode alterar a memória desse acontecimento. Portanto, os pesquisadores não demonstram que a IA cria uma nova fragilidade no cérebro. Eles constatam que um resumo automatizado pode se tornar uma nova via pela qual uma informação incorreta atua sobre a memória.

A equipe também examinou vinte resumos produzidos pelo ChatGPT e pelo Gemini a partir de dois vídeos curtos. Todos continham erros segundo o método de análise utilizado. Em média, 51,6% dos detalhes considerados centrais eram omitidos. Dezenove dos vinte resumos sequer mencionavam a colisão entre o carro e o pedestre.

Os pesquisadores agora querem estudar situações do mundo real, especialmente resumos de vídeos gravados por policiais. Essa etapa permitirá testar se o mesmo efeito aparece com cenas mais ricas, documentos mais longos e decisões com consequências concretas.

VI
vieuxcrabe

Conheci a época em que se desconfiava principalmente dos erros nos registros. Agora, um resumo automático pode até acabar substituindo em nossas cabeças aquilo que vimos com nossos próprios olhos. Os relatos após um acidente realmente merecem que prestemos atenção ao que as pessoas leem nesse meio tempo.