🧠 ChatGPT puede modificar tus recuerdos

Un resumen que contenga una sola información falsa puede modificar el recuerdo que conservamos de una escena que ya habíamos visto.

Investigadores de la Universidad de Georgetown y de la Universidad de Washington probaron este efecto con una escena animada que representaba un accidente. Un coche llega a una intersección con una señal de stop o de ceda el paso. Después gira y atropella a un peatón. Los participantes debían recordar lo que realmente habían visto.

Entre 24 y 48 horas después, leían un resumen de la escena generado con ChatGPT. Según el grupo, el texto indicaba correctamente la señal o mencionaba la otra. A continuación, los investigadores pedían a los participantes que respondieran basándose en su recuerdo del vídeo, y no en el resumen.

El resultado es claro. Entre las 328 personas incluidas en el análisis, el 83,6 % de quienes habían leído la información correcta en el texto de ChatGPT identificó la señal correcta. Cuando la información era engañosa, esta proporción bajaba al 44,8 %. Por tanto, el texto leído después del vídeo había modificado la respuesta sobre un detalle concreto de la escena.

Podría pensarse que una advertencia sobre el origen del texto protege frente a este efecto. Precisamente, se informó a los participantes de que el resumen procedía de una IA o de un transcriptor humano. En realidad, todos leían un texto producido con ChatGPT. La etiqueta «IA» no redujo de forma significativa la influencia de la información errónea.

El experimento se basa en un fenómeno conocido desde hace varias décadas: la información recibida después de un acontecimiento puede alterar el recuerdo de ese acontecimiento. Por tanto, los investigadores no demuestran aquí que la IA cree una nueva debilidad del cerebro. Constatan que un resumen automatizado puede convertirse en una nueva vía por la que una información incorrecta actúa sobre la memoria.

El equipo también examinó veinte resúmenes producidos a partir de dos vídeos cortos por ChatGPT y Gemini. Todos contenían errores según su método de análisis. De media, se omitía el 51,6 % de los detalles considerados centrales. Diecinueve de los veinte resúmenes ni siquiera mencionaban la colisión entre el coche y el peatón.

Ahora los investigadores quieren estudiar situaciones del mundo real, especialmente los resúmenes de vídeos grabados por policías. Esta etapa permitirá comprobar si aparece el mismo efecto con escenas más complejas, documentos más largos y decisiones con consecuencias concretas.